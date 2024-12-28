Мажор под наркотиками гонял в Башкирии

Тем не менее махинации от наказания жителя Башкирии не спасли. Нарушителю назначили ещё один суд, по итогам которого ему назначили 200 часов обязательных работ и штраф в ₽530 тысяч (стоимость автомобиля). Кроме того, нарушителя на 2,5 года лишили прав. В довесок, автолюбителю придётся наблюдаться у нарколога.