Мажор под наркотиками гонял в Башкирии

Posted 28 декабря, 07:54
Published 28 декабря, 07:54
Modified 28 декабря, 23:35
Updated 28 декабря, 23:35
Недобросовестного водителя «Додж Калибр» поймали в состоянии наркотического опьянения на одной из трасс региона, в апреле 2024 года — вынесли приговор.
Автомобиль у мужчины должны были конфисковать, однако тот решил оперативно избавиться от машины, продав её через сайт объявлений. Покупатель нашёлся быстро, уже спустя две недели «Додж» обрёл нового хозяина, и изымать у любителя гонять под запрещёнными веществами стало нечего.
Тем не менее махинации от наказания жителя Башкирии не спасли. Нарушителю назначили ещё один суд, по итогам которого ему назначили 200 часов обязательных работ и штраф в ₽530 тысяч (стоимость автомобиля). Кроме того, нарушителя на 2,5 года лишили прав. В довесок, автолюбителю придётся наблюдаться у нарколога.