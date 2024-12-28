mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 декабря, 07:54

Published 28 декабря, 07:54

Modified 28 декабря, 23:35

Updated 28 декабря, 23:35

Водителя Dodge оштрафовали на ₽500`000 в Башкирии

Мажор под наркотиками гонял в Башкирии

28 декабря 2024, 07:54
Фото: freepik.com.

Водителя Dodge оштрафовали на ₽500`000 в Башкирии

Огромной суммой предстоит пополнить госбюджет владельцу элитной иномарки из Учалов, сообщили в субботу, 28 декабря, в региональной прокуратуре.

Недобросовестного водителя «Додж Калибр» поймали в состоянии наркотического опьянения на одной из трасс региона, в апреле 2024 года — вынесли приговор.

Автомобиль у мужчины должны были конфисковать, однако тот решил оперативно избавиться от машины, продав её через сайт объявлений. Покупатель нашёлся быстро, уже спустя две недели «Додж» обрёл нового хозяина, и изымать у любителя гонять под запрещёнными веществами стало нечего.

Тем не менее махинации от наказания жителя Башкирии не спасли. Нарушителю назначили ещё один суд, по итогам которого ему назначили 200 часов обязательных работ и штраф в ₽530 тысяч (стоимость автомобиля). Кроме того, нарушителя на 2,5 года лишили прав. В довесок, автолюбителю придётся наблюдаться у нарколога.

В Уфе сгорела учебная машина
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Уфе пожар уничтожил автомобиль местной школы вождения.

Читайте также:
«Башавтотранс» будет приватизированСуд рассмотрит дело главы башкирского МинтрансаЛихач из Башкирии заплатит четверть миллиона за нарушения ПДД
#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Пожар#Наркотики#Деньги#Башкортостан#Дороги#Штрафы#Автомобиль#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Госбюджет#Белебей#Мелеуз#Янаул#Мажор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика