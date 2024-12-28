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Posted 28 декабря, 15:44

Published 28 декабря, 15:44

Modified 28 декабря, 23:19

Updated 28 декабря, 23:19

Резиденции Деда Мороза открылись в Уфе

Квартет волшебников обосновался в Уфе

28 декабря 2024, 15:44
Фото: Горсовет Уфы / Telegram.

Резиденции Деда Мороза открылись в Уфе

В Уфе в субботу, 28 декабря, главный новогодний волшебник продолжает принимать в гости — публикуем список, где можно навестить Деда Мороза в столице Башкирии.

Резиденция Деда Мороза («Горсовет»)

  • Где: площадь им. Ленина, возле гостиницы «Азимут» (проспект Октября, 81);
  • Время работы: до 12 января с 12:00 до 20:00, 31 декабря с 12:00 до 02:00.

Домик Деда Мороза

  • Где: мкр. Затон, парк «Волна»;
  • Время работы: до 30 декабря с 16:00 до 19:00, 2–12 января с 16:00 до 19:00.

Резиденция Деда Мороза (Дёмский район)

  • Где: Дёмский парк, вагон-музей
  • Время работы: до 30 декабря и 2–7 января с 17:00 до 19:00

Резиденция Деда Мороза (центр Уфы)

  • Где: сквер «АРТ-квадрат»;
  • Время работы: до 30 декабря с 14:00 до 19:00, 31 декабря с 14:00 до 18:00.
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Ранее Mkset публиковал список локаций, в которых будет разрешено запускать фейерверки в Новый год.

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