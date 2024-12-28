Квартет волшебников обосновался в Уфе

Резиденция Деда Мороза («Горсовет»)
- Где: площадь им. Ленина, возле гостиницы «Азимут» (проспект Октября, 81);
- Время работы: до 12 января с 12:00 до 20:00, 31 декабря с 12:00 до 02:00.
- Где: мкр. Затон, парк «Волна»;
- Время работы: до 30 декабря с 16:00 до 19:00, 2–12 января с 16:00 до 19:00.
Резиденция Деда Мороза (Дёмский район)
- Где: Дёмский парк, вагон-музей
- Время работы: до 30 декабря и 2–7 января с 17:00 до 19:00
Резиденция Деда Мороза (центр Уфы)
- Где: сквер «АРТ-квадрат»;
- Время работы: до 30 декабря с 14:00 до 19:00, 31 декабря с 14:00 до 18:00.