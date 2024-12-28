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Posted 28 декабря, 15:26

Published 28 декабря, 15:26

Modified 28 декабря, 23:20

Updated 28 декабря, 23:20

В Башкирии выставили на аукцион арестованную недвижимость

Квартиры должников уйдут с молотка за бесценок в Уфе

28 декабря 2024, 15:26
Фото: 1MI.

В Башкирии выставили на аукцион арестованную недвижимость

Росимущество реализует в ходе торгов жилплощади, конфискованные у злостных неплательщиков обязательных сборов — соответствующие лоты в субботу, 28 декабря, размещены на портале государственных аукционов.

Всего в очередную волну продать намерены 20 квартир, их стоимость составляет от ₽1,8 млн до ₽7,9 млн — это квартиры в Уфе и её окрестностях, а также в Туймазах, Белорецке, Стерлитамаке, Белокатайском районе и Кармаскалах. Объекты недвижимости получат те, кто предложат за них максимальную стоимость. Торги проходят онлайн.

Проклятый старый дом: самые жуткие «хрущёбы» Уфы, где всё ещё живут люди
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Ранее Mkset составлял подборку самых худших и старых квартир Уфы, выставленных для продажи или аренды.

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