Квартиры должников уйдут с молотка за бесценок в Уфе

Всего в очередную волну продать намерены 20 квартир, их стоимость составляет от ₽1,8 млн до ₽7,9 млн — это квартиры в Уфе и её окрестностях, а также в Туймазах, Белорецке, Стерлитамаке, Белокатайском районе и Кармаскалах. Объекты недвижимости получат те, кто предложат за них максимальную стоимость. Торги проходят онлайн.