Квартиры должников уйдут с молотка за бесценок в Уфе

Posted 28 декабря, 15:26
Published 28 декабря, 15:26
Modified 28 декабря, 23:20
Updated 28 декабря, 23:20
Всего в очередную волну продать намерены 20 квартир, их стоимость составляет от ₽1,8 млн до ₽7,9 млн — это квартиры в Уфе и её окрестностях, а также в Туймазах, Белорецке, Стерлитамаке, Белокатайском районе и Кармаскалах. Объекты недвижимости получат те, кто предложат за них максимальную стоимость. Торги проходят онлайн.
Ранее Mkset составлял подборку самых худших и старых квартир Уфы, выставленных для продажи или аренды.