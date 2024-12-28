Как защитить новогоднюю ёлку от кошек: советы, которые помогут избежать беды

Posted 28 декабря, 13:00
Published 28 декабря, 13:00
Modified 28 декабря, 13:00
Updated 28 декабря, 13:00
Для большинства кошек новогодняя ёлка — это не просто украшение, а настоящий аттракцион. Ветви, игрушки, сверкающие огоньки — всё это притягивает их внимание. Как сказал ветеринар Джереми Кляйн, кошки инстинктивно тянутся к блестящим предметам, и новогодняя ёлка становится для них площадкой для исследований. Но при этом важно понимать, что на ёлке скрывается множество опасностей: от острых игрушек до токсичных растений.
Живые деревья: Если выбор стоит между живым и искусственным деревом, то стоит обратить внимание на такие виды, как пихта Дугласа или белая сосна. У этих деревьев иголки гибкие, что уменьшает вероятность травм для питомца. Однако стоит помнить, что многие кошки не прочь полакомиться иголками. Это может вызвать не только расстройства пищеварения, но и удушье. Для этого стоит держать под рукой пылесос и регулярно убирать иголки с пола.
Искусственные ёлки: Они гораздо удобнее, так как не теряют иголки и реже становятся объектом интереса кошек. Однако есть нюанс: ёлки с металлическим покрытием или блеском могут привлечь внимание питомцев. Меньше всего они могут быть заинтересованы в деревьях с пластиковыми или тканевыми ветками. А вот искусственные ёлки, которые закреплены на высоких подставках или висят на стенах, помогут вам минимизировать риск.
Ограждение ёлки: один из самых эффективных способов защитить ёлку — это установка ограждения. Это может быть специальный барьер, калитка или даже старая мебель. Главное, чтобы кошка не могла свободно прыгать и играть с игрушками. Если уж совсем не удаётся ограничить доступ, размещайте ёлку подальше от мест, где кошка может забраться.
Использование хрупких украшений: чаще всего именно стеклянные или старинные игрушки становятся причиной травм. Рекомендуется подвешивать их подальше от низких веток, так как кошки часто стараются «поймать» украшения, что может привести к их падению. В случае если украшение всё-таки разобьётся, сразу уберите осколки, чтобы кошка не могла пораниться. Как отметил ветеринар Дуглас Кратт, кошки часто не осознают опасность, играя с новогодними игрушками.
Мишура и гирлянды: пластиковые мишуры и гирлянды представляют собой большой риск для здоровья кошки. Ветеринар Джереми Кляйн утверждает, что кошки могут съесть мишуру, что приведет к проблемам с желудочно-кишечным трактом и даже непроходимости. Лучше отказаться от использования этих элементов декора или заменить их на безопасные аналоги.
Один из самых распространённых инцидентов — это когда ёлка падает из-за активных игр питомца. Чтобы предотвратить это, выбирайте тяжёлую подставку для ёлки, которая не даст дереву упасть. Хорошим вариантом является также привязка ёлки к потолку с помощью рыболовной лески. Такой способ добавляет устойчивости и снижает вероятность падений.
Не забывайте, что вода в подставке для ёлки может быть опасной для кошек. Многие добавляют в воду питательные вещества или консерванты, но они могут быть токсичными для домашних животных.
— Не давайте кошке пить воду из подставки, если она содержит химические добавки. Чтобы обезопасить питомца, можно накрыть подставку тканью или замаскировать её подарками под ёлкой, — предупреждают в Ассоциации независимых ветеринаров.
Не все новогодние растения безопасны для кошек. Например, такие популярные растения, как омела и пуансеттия, могут вызвать у питомца отравление.
— Омела может быть особенно опасна для кошек, вызывая расстройства желудка и проблемы с дыханием. Если вы не хотите рисковать, отдайте предпочтение безопасным растениям, таким как рождественский кактус или африканская фиалка, — предупреждает эксперт в области токсичных растений доктор Джереми Кляйн.
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