Как защитить новогоднюю ёлку от кошек: советы, которые помогут избежать беды

Ограждение ёлки: один из самых эффективных способов защитить ёлку — это установка ограждения. Это может быть специальный барьер, калитка или даже старая мебель. Главное, чтобы кошка не могла свободно прыгать и играть с игрушками. Если уж совсем не удаётся ограничить доступ, размещайте ёлку подальше от мест, где кошка может забраться.

Использование хрупких украшений: чаще всего именно стеклянные или старинные игрушки становятся причиной травм. Рекомендуется подвешивать их подальше от низких веток, так как кошки часто стараются «поймать» украшения, что может привести к их падению. В случае если украшение всё-таки разобьётся, сразу уберите осколки, чтобы кошка не могла пораниться. Как отметил ветеринар Дуглас Кратт, кошки часто не осознают опасность, играя с новогодними игрушками.