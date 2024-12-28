Как почистить кухонную вытяжку: 10 эффективных способов для борьбы с жиром

Кухонная вытяжка — это главный помощник в борьбе с жиром и запахами, но со временем она сама становится жертвой своей работы. На фильтрах и корпусе скапливается слой липкого налета, который не только ухудшает внешний вид прибора, но и снижает его функциональность. Как вернуть устройству чистоту?

Чтобы вытяжка служила долго и эффективно, важно учитывать ее конструкцию и правильно подбирать средства для очистки. Эксперты «РемСтройБлог» подчеркивают: своевременный уход проще и дешевле, чем ремонт. Перед началом разберите устройство: Обесточьте прибор. Это обязательный шаг для безопасности.

Это обязательный шаг для безопасности. Снимите жировой фильтр. Его делают из стали или алюминия — оба материала требуют деликатного обращения.

Если вытяжка оборудована угольным фильтром, его нужно менять раз в 4-6 месяцев. Важно прочитать инструкцию: производители часто указывают, какие средства допустимо использовать для конкретной модели. 10 способов чистки вытяжки в домашних условиях 1. Средство для мытья посуды Если налет еще свежий, подойдет обычное средство для мытья посуды. Наполните таз горячей водой, добавьте пару столовых ложек моющего средства и замочите фильтры на 30 минут. Затем протрите их щеткой. Совет: не оставляйте алюминиевые фильтры в воде надолго, чтобы не повредить металл. 2. Сода Сода отлично справляется с жиром средней сложности. В большую кастрюлю налейте воду и поставьте на огонь.

Добавьте 2-3 ложки кальцинированной соды.

Погрузите фильтры в кипящую воду на 10-15 минут.

После охлаждения почистите щеткой. Кальцинированная сода действует эффективнее пищевой, но подходит только для металлических деталей. Простой уход за жировым фильтром . Фото: Изображение Midjourney 3. Уксус Кислота в уксусе эффективно растворяет жир. Нанесите 9%-й уксус на загрязненные участки.

Оставьте на 10 минут.

Почистите губкой или щеткой.

Смойте остатки воды. Для застарелых загрязнений используйте неразбавленный уксус. 4. Лимонный сок Лимонная кислота — натуральный очиститель. Разрежьте лимон пополам.

Натрите поверхности и фильтры.

Оставьте на 15-20 минут.

Протрите влажной губкой. Если под рукой нет лимонов, подойдет лимонная кислота. — Средства с лимонной кислотой отлично справляются с жиром, а алюминиевые решетки приобретают свежий блеск, — отмечают специалисты «РемСтройБлог». 5. Горчичный порошок Горчица разъедает жир и очищает даже сложные загрязнения Смешайте 2 ложки порошка с горячей водой.

Нанесите на фильтры и корпус.

Через 20 минут почистите щеткой.

Смойте остатки средства водой. 6. Средство для прочистки труб Такие составы справляются даже с застарелым жиром, но будьте осторожны — это агрессивная химия. Следуйте инструкции и работайте в перчатках. Растворите средство в горячей воде.

Замочите фильтры на 10 минут.

Смойте остатки воды. Используйте только в крайнем случае и строго по инструкции. 7. Специальная бытовая химия Корпус вытяжки чаще всего покрывают стойкими материалами, но даже они страдают от налета. Используйте жидкость для мытья окон или мягкие моющие средства, чтобы не поцарапать поверхность. Кнопки управления удобно очищать ватной палочкой, смоченной в нашатырном спирте. Это поможет избавиться от жира, скопившегося в труднодоступных местах. 8. Парогенератор Пар эффективно растворяет жир и дезинфицирует поверхности, поясняют специалисты. Обработайте фильтры и корпус паром.

Протрите остатки грязи губкой.

Промойте детали водой. Парогенератор . Фото: Изображение Midjourney 9. Посудомоечная машина Подходит для регулярной чистки. Установите фильтры в посудомоечную машину.

Используйте стандартный цикл мойки. Метод подходит для свежих загрязнений. 10. Мыльно-содовый раствор с кипячением Для более сложных загрязнений можно использовать мыльно-содовый раствор. Такой метод подходит для стальных фильтров. Добавьте в горячую воду натертое хозяйственное мыло и пару ложек кальцинированной соды, затем прокипятите фильтры 10-15 минут. В кастрюле смешайте 2 ложки соды и натертое мыло.

Доведите до кипения.

Погрузите фильтры и кипятите 15 минут.

Промойте водой и высушите. Почему важно чистить вытяжку? Жировые отложения не только портят эстетику, но и уменьшают эффективность прибора. Забитый фильтр становится причиной плохой вентиляции, а жир может попасть на двигатель, что грозит серьезной поломкой. Регулярная чистка позволяет избежать этих проблем, а также поддерживать на кухне свежий воздух. — Не забывайте о простом правиле: лучше тратить 30 минут раз в месяц, чем устранять последствия годового бездействия, — напоминают эксперты «РемСтройБлог». Своевременный уход, использование доступных средств и небольшие усилия сделают вашу кухонную вытяжку не только функциональной, но и приятной в использовании. Ранее эксперты рассказали, как укротить грязь и запахи в холодильнике без химии всего за пять минут. Пора избавить вытяжку от жира: попробуйте этот простой способ очистки фильтров Узнать подробнее Читайте также: Увидите свое отражение: как быстро и без усилий очистить мультиварку от жира Как привести жалюзи в порядок за 30 минут, используя три простых и доступных метода Стирать не нужно — удаляем жирные пятна с любой одежды за 5 минут Запущенный холодильник? Как укротить грязь и запахи без химии всего за пять минут