Как почистить кухонную вытяжку: 10 эффективных способов для борьбы с жиром

Posted 28 декабря, 11:30
Published 28 декабря, 11:30
Modified 28 декабря, 11:30
Updated 28 декабря, 11:30
Чтобы вытяжка служила долго и эффективно, важно учитывать ее конструкцию и правильно подбирать средства для очистки. Эксперты «РемСтройБлог» подчеркивают: своевременный уход проще и дешевле, чем ремонт.
Перед началом разберите устройство:
Важно прочитать инструкцию: производители часто указывают, какие средства допустимо использовать для конкретной модели.
Если налет еще свежий, подойдет обычное средство для мытья посуды. Наполните таз горячей водой, добавьте пару столовых ложек моющего средства и замочите фильтры на 30 минут. Затем протрите их щеткой.
Совет: не оставляйте алюминиевые фильтры в воде надолго, чтобы не повредить металл.
Сода отлично справляется с жиром средней сложности.
Кальцинированная сода действует эффективнее пищевой, но подходит только для металлических деталей.
Кислота в уксусе эффективно растворяет жир.
Для застарелых загрязнений используйте неразбавленный уксус.
Лимонная кислота — натуральный очиститель.
Если под рукой нет лимонов, подойдет лимонная кислота.
— Средства с лимонной кислотой отлично справляются с жиром, а алюминиевые решетки приобретают свежий блеск, — отмечают специалисты «РемСтройБлог».
Горчица разъедает жир и очищает даже сложные загрязнения
Такие составы справляются даже с застарелым жиром, но будьте осторожны — это агрессивная химия. Следуйте инструкции и работайте в перчатках.
Используйте только в крайнем случае и строго по инструкции.
Корпус вытяжки чаще всего покрывают стойкими материалами, но даже они страдают от налета. Используйте жидкость для мытья окон или мягкие моющие средства, чтобы не поцарапать поверхность.
Кнопки управления удобно очищать ватной палочкой, смоченной в нашатырном спирте. Это поможет избавиться от жира, скопившегося в труднодоступных местах.
Пар эффективно растворяет жир и дезинфицирует поверхности, поясняют специалисты.
Подходит для регулярной чистки.
Метод подходит для свежих загрязнений.
Для более сложных загрязнений можно использовать мыльно-содовый раствор. Такой метод подходит для стальных фильтров. Добавьте в горячую воду натертое хозяйственное мыло и пару ложек кальцинированной соды, затем прокипятите фильтры 10-15 минут.
Жировые отложения не только портят эстетику, но и уменьшают эффективность прибора. Забитый фильтр становится причиной плохой вентиляции, а жир может попасть на двигатель, что грозит серьезной поломкой.
Регулярная чистка позволяет избежать этих проблем, а также поддерживать на кухне свежий воздух.
— Не забывайте о простом правиле: лучше тратить 30 минут раз в месяц, чем устранять последствия годового бездействия, — напоминают эксперты «РемСтройБлог».
Своевременный уход, использование доступных средств и небольшие усилия сделают вашу кухонную вытяжку не только функциональной, но и приятной в использовании.
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