Хабиров: «Это был непростой год, а дальше…»

Posted 28 декабря, 10:46
Published 28 декабря, 10:46
Modified 28 декабря, 23:29
Updated 28 декабря, 23:29
Как отметил руководитель региона Радий Хабиров, полноценное подведение годовых результатов произойдёт «чуть позже», когда «придут все статистические данные».
Главными поводами для гордости в 2024 году глава Башкирии назвал:
Так, в особенности похвалился Хабиров ростом инвестиций в башкортостанскую экономику — в неё стали привлекать на 25% больше средств (январь — сентябрь 2024), при этом Республику Башкортостан включили в рейтинг эффективности промышленной политики субъектов РФ на первом месте.
Жилья, указал Хабиров, в Башкирии за год построили на 3 млн «квадратов». Среди российских регионов РБ вошла в десятку лучших по этому показателю.
Перечислил глава Башкирии и все важные объекты, которые открыли в Уфе и других частях региона — школах, больницах, спортзалах, реабилитационном центре «Салют», лабораториях Евразийского научно-образовательного центра, визит-центре Евразийского музея кочевых цивилизаций, Музее музыки им. Фёдора Шаляпина, трассе для слалома, Дворце борьбы и Центре фехтования.
Ранее Mkset сообщал о том, что Хабиров к Новому году провёл крупное переназначение в региональном кабинете министров — теперь уже бывший министр транспорта Руслан Хабибов получил должность вице-премьера Башкирии в статусе исполняющего обязанности.