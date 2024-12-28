Хабиров: «Это был непростой год, а дальше…»

Так, в особенности похвалился Хабиров ростом инвестиций в башкортостанскую экономику — в неё стали привлекать на 25% больше средств (январь — сентябрь 2024), при этом Республику Башкортостан включили в рейтинг эффективности промышленной политики субъектов РФ на первом месте.