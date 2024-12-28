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Posted 28 декабря, 10:46

Published 28 декабря, 10:46

Modified 28 декабря, 23:29

Updated 28 декабря, 23:29

Хабиров подвёл итоги года Башкирии

Хабиров: «Это был непростой год, а дальше…»

28 декабря 2024, 10:46
Фото: mkset.ru.

Хабиров подвёл итоги года Башкирии

Сюжет
Радий Хабиров
Глава Башкортостана в субботу, 28 декабря, провёл последнее в году совещание с подчинёнными — в ходе него власти отчитались о предварительных итогах своей работы за 12 месяцев.

Как отметил руководитель региона Радий Хабиров, полноценное подведение годовых результатов произойдёт «чуть позже», когда «придут все статистические данные».

Главными поводами для гордости в 2024 году глава Башкирии назвал:

  • рост экономики;
  • строительство жилья;
  • рост объёмов строительства;
  • развитие сферы здравоохранения;
  • развитие сферы образования;
  • достижения в спорте;
  • культурные мероприятия и объекты.

Так, в особенности похвалился Хабиров ростом инвестиций в башкортостанскую экономику — в неё стали привлекать на 25% больше средств (январь — сентябрь 2024), при этом Республику Башкортостан включили в рейтинг эффективности промышленной политики субъектов РФ на первом месте.

Жилья, указал Хабиров, в Башкирии за год построили на 3 млн «квадратов». Среди российских регионов РБ вошла в десятку лучших по этому показателю.

Перечислил глава Башкирии и все важные объекты, которые открыли в Уфе и других частях региона — школах, больницах, спортзалах, реабилитационном центре «Салют», лабораториях Евразийского научно-образовательного центра, визит-центре Евразийского музея кочевых цивилизаций, Музее музыки им. Фёдора Шаляпина, трассе для слалома, Дворце борьбы и Центре фехтования.

Руслан Хабибов назначен вице-премьером Башкирии
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Ранее Mkset сообщал о том, что Хабиров к Новому году провёл крупное переназначение в региональном кабинете министров — теперь уже бывший министр транспорта Руслан Хабибов получил должность вице-премьера Башкирии в статусе исполняющего обязанности.

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