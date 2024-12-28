Дрифт, ярмарки, Дед Мороз: чем заняться в Уфе

Открытие катка Дворца борьбы (6+)
- Где: площадь перед Дворцом борьбы (Мусы Гареева, 5);
- Когда: 29 декабря, 15:00.
- Где: Автодром UFD (Пригородная, 55А);
- Когда: 29 декабря, с 11:00.
Сельскохозяйственные ярмарки (6+)
- Где:
- на участке автодороги по ул. Правды (от Ухтомского до Таллинской);
- на перекрестке ул. Интернациональной и ул. Машиностроителей;
- ул. Рабкоров, 20;
- возле парка «Волна»;
- на площади им. С. Орджоникидзе;
- перед Дворцом спорта;
- Когда: с 09:00 до 16:00.
Резиденции Деда Мороза (0+)
- площадь им. Ленина, возле гостиницы «Азимут» (проспект Октября, 81);
- мкр. Затон, парк «Волна»;
- Дёмский парк, вагон-музей;
- сквер «АРТ-квадрат».