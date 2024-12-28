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Posted 28 декабря, 17:55

Published 28 декабря, 17:55

Modified 28 декабря, 23:06

Updated 28 декабря, 23:06

Дрифт, ярмарки, Дед Мороз: чем заняться в Уфе

Дрифт, ярмарки, Дед Мороз: чем заняться в Уфе

28 декабря 2024, 17:55
Фото: Город Уфа / Telegram.
Рассказываем, чем можно завлечь себя сегодня, в воскресенье, 29 декабря.

Открытие катка Дворца борьбы (6+)

  • Где: площадь перед Дворцом борьбы (Мусы Гареева, 5);
  • Когда: 29 декабря, 15:00.

Автогонки (12+)

  • Где: Автодром UFD (Пригородная, 55А);
  • Когда: 29 декабря, с 11:00.

Сельскохозяйственные ярмарки (6+)

  • Где:
    • на участке автодороги по ул. Правды (от Ухтомского до Таллинской);
    • на перекрестке ул. Интернациональной и ул. Машиностроителей;
    • ул. Рабкоров, 20;
    • возле парка «Волна»;
    • на площади им. С. Орджоникидзе;
    • перед Дворцом спорта;
  • Когда: с 09:00 до 16:00.

Резиденции Деда Мороза (0+)

  • площадь им. Ленина, возле гостиницы «Азимут» (проспект Октября, 81);
  • мкр. Затон, парк «Волна»;
  • Дёмский парк, вагон-музей;
  • сквер «АРТ-квадрат».
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