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Posted 28 декабря, 17:55

Published 28 декабря, 17:55

Modified 28 декабря, 23:10

Updated 28 декабря, 23:10

Уфимцы недовольны запахом в городе

Чиновники объяснили вонь в Уфе

28 декабря 2024, 17:55
Фото: mkset.ru.

Уфимцы недовольны запахом в городе

Власти башкирской столицы в субботу, 28 декабря, ответили на претензии горожан о загадочном смраде в самом центре города.

Напомним, мэрии жаловались на невыносимый запах в районе ТЦ «Галерея ART» по улице Чернышевского в Уфе.

Как выяснили коммунальные службы при осмотре канализации, колодец неподалёку оказался переполнен нечистотами. Власти пообещали избавиться от конфуза, однако не в 2024 году и даже не зимой 2025 года.

— Для устранения запаха примем меры и закроем дождеприемник в срок до конца января 2025 года. Канализационные сети промоем весной 2025 года.
Розлив нефти отрепетировали в Уфе
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Ранее Mkset рассказывал о том, как в столице Башкирии проходили учения по ликвидации последствий розлива нефтепродуктов.

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