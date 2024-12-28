Чиновники объяснили вонь в Уфе

Posted 28 декабря, 17:55
Published 28 декабря, 17:55
Modified 28 декабря, 23:10
Updated 28 декабря, 23:10
Напомним, мэрии жаловались на невыносимый запах в районе ТЦ «Галерея ART» по улице Чернышевского в Уфе.
Как выяснили коммунальные службы при осмотре канализации, колодец неподалёку оказался переполнен нечистотами. Власти пообещали избавиться от конфуза, однако не в 2024 году и даже не зимой 2025 года.
— Для устранения запаха примем меры и закроем дождеприемник в срок до конца января 2025 года. Канализационные сети промоем весной 2025 года.
Ранее Mkset рассказывал о том, как в столице Башкирии проходили учения по ликвидации последствий розлива нефтепродуктов.