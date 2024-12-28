Бюджетные ресторанные блюда из субпродуктов на Новогодний стол

Posted 28 декабря, 04:48
Published 28 декабря, 04:48
Modified 28 декабря, 04:48
Updated 28 декабря, 04:48
Традиционное итальянское блюдо Оссобуко — тушёная телячья голяшка. Торговка на рынке долго переспрашивала, какая часть нужна, затем попросила подождать некоторое время.
— Соберу несколько штук, позвоню. Не часто такие запросы, — ответила продавец на Центрально рынке.
А ведь блюдо совершенно простое и вкусное. Говядина томится с овощами и вином, и другими ингредиентами. Вариантов много. Часа три, не меньше, и подается на стол.
Голяшку нужно посолить, поперчить, обмазать оливковым маслом. Обжарить в сотейнике или глубокой сковородке вместе с луком, морковью, чесноком и сельдереем. Затем залить все вином, пивом или бульоном. Накрываем крышкой.
Заливаем стаканом белого вина и стаканом говяжьего бульона, чтобы уровень жидкости сравнялся с уровнем мяса. Закрываем фольгой и ставим в духовку на 160 градусов на 3 -3,5 часа.
Подавать блюдо с овощами: брокколи, брюссельской или цветной капустой. И красным сухим вином.
Для приготовления Амгуачапи понадобятся разные субпродукты.
Говяжий желудок очищенный — 500 гр.
Говяжья печень — 100 гр.
Говяжье сердце — 100 гр.
Говяжье легкое — 100 гр.
Грецкие орехи — 250 гр.
Лук репчатый — 2 шт.
Чеснок — 5-6 долек. Аджика — 2 ст. л.
Зелень.
Приготовление:
Говяжий очищенный желудок, говяжья печень, говяжье сердце, говяжье легкое. Долго варят на медленном огне, затем рубят на кусочки, смешивают с соусом «Акапчей», дают время отстояться и подают к столу.
Соус «Акапчей» прост. Через мясорубку пропускаем: очищенные грецкие орехи, аджику, соль, чеснок. Добавляем гранатовый сок и мелконарезанную зелень.
Испанское блюдо из бычьих хвостов в духовке говядина Рабо Де Торо. Много овощей, вино и мясо. Блюдо готовят медленно, добиваясь полной мягкости мяса и насыщенного вкуса всего блюда.
Бычьи хвосты -1500–2000 гр.
Мука — 3 — ст. ложки.
Оливковое масло для обжарки.
Морковь — 2 шт.
Репчатый лук — 1 шт.
Болгарский перец -1 шт.
Помидоры — 2 шт.
Чеснок — 2 дольки.
Сухое красное вино — 1 бутылка.
Бульон говяжий — 500 мл.
Приготовление:
Порубленные на крупные куски хвосты обвалять в муке с солью и специями обжарить на оливковом масле. Не более одной минуты с каждой стороны и отложить на тарелку. В этой же сковороде обжарить овощи.
Морковь нарезать кружочками, лук — мелкими кубиками. Болгарский перец и помидоры — небольшими кусочками. Чеснок измельчить. Сковороду, в которой жарились хвосты, поместить все овощи, кроме моркови. Обжарить. Добавить морковь и обжаренные хвосты. Влить вино и бульон и тушить 3 часа.
В современной кулинарии хвосты ценятся не только за отличный вкус, но и за массу ценных веществ в составе, в том числе коллаген.
Паштеты родом из Франции. Это очень просто, сытно и полезно.
Из печени индейки, говядины или свинины. С жаренными морковью и луком.
Печень — (индейки, курицы, говяжьей) — 400 гр.
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1шт.
Сливочное масло — 1шт.
Оливковое масло — 1 ст. ложка для обжарки
Коньяк — 1 ст. ложка.
Соль, перец, мускатный орех, зелень по вкусу.
Морковь, лук и печень обжарить на сковородке. В самом конце добавить соль, перец и порошок мускатного ореха. Добавить сливочное масло и измельчить все в блендере. Убрать в холодильник на 2 часа.
Брусничный соус, вяленные помидоры, зелень — подача зависит от вашей фантазии. А вкусно в самых невероятных сочетаниях. Красиво смотрится в тарталетках.
Холодец, пользуется большой популярностью в традиционной кухне нашей Родины. В каждой семье свой рецепт. «Царским яством» называли его в старинных, кулинарных книгах. А иностранцы с ужасом морщатся: «Желе из мяса».
Говяжьи голени с копытцем — 4 шт.
Мясо говядины — 1 кг.
Лук репчатый — 1шт.
Морковь- 1 шт.
Чёрный перец горошком — 8 шт.
Головка чеснока.
Соль, перец по вкусу.
Приготовление:
Говяжьи ножки тщательно промыть. Положить в большую емкость и залить водой. Довести до кипения, .Снять пену, варить на медленном огне. Добавить овощи, черный перец и варить 3-4 часа без крышки. Затем добавить мясо говядины и варить еще 3-4 часа. Посолить за пол часа до готовности.
Готовый бульон процедить.
Мясо с голеней отделить от кожи и костей и вместе с говядиной нарезать кусочками. Из бульона салфеткой удалить лишний жир. Добавить чеснок, черный перец. Процедить. Залить им мясо. Формочки убрать в холодильник до застывания.
Подавать с хреном, горчицей, уксусом.