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Posted 28 декабря, 04:48

Published 28 декабря, 04:48

Modified 28 декабря, 04:48

Updated 28 декабря, 04:48

Бюджетные ресторанные блюда из субпродуктов на Новогодний стол

Бюджетные ресторанные блюда из субпродуктов на Новогодний стол

28 декабря 2024, 04:48
Фото: 1MI.
Амгуачапа, оссобуко, рабо-де торо — ресторанные блюда из субпродуктов разных стран, которые легко и недорого приготовить дома на Новый год.

Итальянское блюдо на Новый год

Традиционное итальянское блюдо Оссобуко — тушёная телячья голяшка. Торговка на рынке долго переспрашивала, какая часть нужна, затем попросила подождать некоторое время.

 — Соберу несколько штук, позвоню. Не часто такие запросы, — ответила продавец на Центрально рынке.

А ведь блюдо совершенно простое и вкусное. Говядина томится с овощами и вином, и другими ингредиентами. Вариантов много. Часа три, не меньше, и подается на стол.

Голяшку нужно посолить, поперчить, обмазать оливковым маслом. Обжарить в сотейнике или глубокой сковородке вместе с луком, морковью, чесноком и сельдереем. Затем залить все вином, пивом или бульоном. Накрываем крышкой.

Заливаем стаканом белого вина и стаканом говяжьего бульона, чтобы уровень жидкости сравнялся с уровнем мяса. Закрываем фольгой и ставим в духовку на 160 градусов на 3 -3,5 часа.

Подавать блюдо с овощами: брокколи, брюссельской или цветной капустой. И красным сухим вином.

Блюда на Новогодний стол
Блюда на Новогодний стол. Фото: 1MI
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Блюдо из Абхазии на Новый год

Для приготовления Амгуачапи понадобятся разные субпродукты.

Говяжий желудок очищенный — 500 гр.

Говяжья печень — 100 гр.

Говяжье сердце — 100 гр.

Говяжье легкое — 100 гр.

Грецкие орехи — 250 гр.

Лук репчатый — 2 шт.

Чеснок — 5-6 долек. Аджика — 2 ст. л.

Зелень.

Приготовление:

Говяжий очищенный желудок, говяжья печень, говяжье сердце, говяжье легкое. Долго варят на медленном огне, затем рубят на кусочки, смешивают с соусом «Акапчей», дают время отстояться и подают к столу.

Соус «Акапчей» прост. Через мясорубку пропускаем: очищенные грецкие орехи, аджику, соль, чеснок. Добавляем гранатовый сок и мелконарезанную зелень.

Испанское блюдо на Новый год

Испанское блюдо из бычьих хвостов в духовке говядина Рабо Де Торо. Много овощей, вино и мясо. Блюдо готовят медленно, добиваясь полной мягкости мяса и насыщенного вкуса всего блюда.

Бычьи хвосты -1500–2000 гр.

Мука — 3 — ст. ложки.

Оливковое масло для обжарки.

Морковь — 2 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Болгарский перец -1 шт.

Помидоры — 2 шт.

Чеснок — 2 дольки.

Сухое красное вино — 1 бутылка.

Бульон говяжий — 500 мл.

Приготовление:

Порубленные на крупные куски хвосты обвалять в муке с солью и специями обжарить на оливковом масле. Не более одной минуты с каждой стороны и отложить на тарелку. В этой же сковороде обжарить овощи.

Морковь нарезать кружочками, лук — мелкими кубиками. Болгарский перец и помидоры — небольшими кусочками. Чеснок измельчить. Сковороду, в которой жарились хвосты, поместить все овощи, кроме моркови. Обжарить. Добавить морковь и обжаренные хвосты. Влить вино и бульон и тушить 3 часа.

В современной кулинарии хвосты ценятся не только за отличный вкус, но и за массу ценных веществ в составе, в том числе коллаген.

Французское блюдо на Новый год

Паштеты родом из Франции. Это очень просто, сытно и полезно.

Из печени индейки, говядины или свинины. С жаренными морковью и луком.

Печень — (индейки, курицы, говяжьей) — 400 гр.

Морковь — 1 шт.

Лук репчатый — 1шт.

Сливочное масло — 1шт.

Оливковое масло — 1 ст. ложка для обжарки

Коньяк — 1 ст. ложка.

Соль, перец, мускатный орех, зелень по вкусу.

Морковь, лук и печень обжарить на сковородке. В самом конце добавить соль, перец и порошок мускатного ореха. Добавить сливочное масло и измельчить все в блендере. Убрать в холодильник на 2 часа.

Брусничный соус, вяленные помидоры, зелень — подача зависит от вашей фантазии. А вкусно в самых невероятных сочетаниях. Красиво смотрится в тарталетках.

Ресторанные блюда дома
Ресторанные блюда дома. Фото: 1MI

Холодец на Новый год

Холодец, пользуется большой популярностью в традиционной кухне нашей Родины. В каждой семье свой рецепт. «Царским яством» называли его в старинных, кулинарных книгах. А иностранцы с ужасом морщатся: «Желе из мяса».

Говяжьи голени с копытцем — 4 шт.

Мясо говядины — 1 кг.

Лук репчатый — 1шт.

Морковь- 1 шт.

Чёрный перец горошком — 8 шт.

Головка чеснока.

Соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Говяжьи ножки тщательно промыть. Положить в большую емкость и залить водой. Довести до кипения, .Снять пену, варить на медленном огне. Добавить овощи, черный перец и варить 3-4 часа без крышки. Затем добавить мясо говядины и варить еще 3-4 часа. Посолить за пол часа до готовности.

Готовый бульон процедить.

Мясо с голеней отделить от кожи и костей и вместе с говядиной нарезать кусочками. Из бульона салфеткой удалить лишний жир. Добавить чеснок, черный перец. Процедить. Залить им мясо. Формочки убрать в холодильник до застывания.

Подавать с хреном, горчицей, уксусом.

Рецепт холодца на Новый год
Рецепт холодца на Новый год. Фото: 1MI
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