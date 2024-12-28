Башкирский чиновник передумал возглавлять район

Напомним, днём ранее стало известно об отставке Андрея Иванюты, возглавлявшего район с 2020 года. Осенью 2024 года полномочия чиновника истекли, однако депутаты вновь выбрали его руководителем муниципалитета. Теперь же Иванюта уходит в отставку с этой должности во второй раз — уже по своей воле, досрочно.