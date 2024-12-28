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Posted 28 декабря, 16:15

Published 28 декабря, 16:15

Modified 28 декабря, 23:17

Updated 28 декабря, 23:17

Андрей Иванюта прокомментировал свою отставку в Башкирии

Башкирский чиновник передумал возглавлять район

28 декабря 2024, 16:15
Фото: Андрей Иванюта / Telegram.

Андрей Иванюта прокомментировал свою отставку в Башкирии

Руководитель администрации Белорецкого района Башкортостана в субботу, 28 декабря, на личных ресурсах высказался о своём уходе с должности.

Напомним, днём ранее стало известно об отставке Андрея Иванюты, возглавлявшего район с 2020 года. Осенью 2024 года полномочия чиновника истекли, однако депутаты вновь выбрали его руководителем муниципалитета. Теперь же Иванюта уходит в отставку с этой должности во второй раз — уже по своей воле, досрочно.

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Сам Иванюта в прощальной публикации дежурно поблагодарил коллег и рассказал, каким родным стал для него район. Что куда более важно, Иванюта раскрыл причины отставки — чиновнику предложили должность в Уфе.

Учитывая признание экс-главы муниципалитета о том, что он желает «на новом месте иметь возможность помогать району», под «переездом» в башкирскую столицу он имел ввиду явно не работу в городской администрации, а место в кресле чиновника высшего эшелона власти Республики Башкортостан.

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