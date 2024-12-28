Башкирский чиновник передумал возглавлять район

Posted 28 декабря, 16:15
Published 28 декабря, 16:15
Modified 28 декабря, 23:17
Updated 28 декабря, 23:17
Напомним, днём ранее стало известно об отставке Андрея Иванюты, возглавлявшего район с 2020 года. Осенью 2024 года полномочия чиновника истекли, однако депутаты вновь выбрали его руководителем муниципалитета. Теперь же Иванюта уходит в отставку с этой должности во второй раз — уже по своей воле, досрочно.
Сам Иванюта в прощальной публикации дежурно поблагодарил коллег и рассказал, каким родным стал для него район. Что куда более важно, Иванюта раскрыл причины отставки — чиновнику предложили должность в Уфе.
Учитывая признание экс-главы муниципалитета о том, что он желает «на новом месте иметь возможность помогать району», под «переездом» в башкирскую столицу он имел ввиду явно не работу в городской администрации, а место в кресле чиновника высшего эшелона власти Республики Башкортостан.