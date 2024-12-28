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Posted 28 декабря, 17:45

Published 28 декабря, 17:45

Modified 28 декабря, 23:14

Updated 28 декабря, 23:14

Аномальный январь прогнозируют в Башкирии

Аномальный январь прогнозируют в Башкирии

28 декабря 2024, 17:45
Фото: 1MI.
Первый месяц 2025 года обещает быть удивительно тёплым, считают синоптики башкортостанского центра по Гидрометеорологии.

Так, средние показатели температуры воздуха в январе составят -11,5°C. При этом нормальным, согласно многолетним наблюдениям специалистов, в Башкирии является уровень -12,5°C.

Между тем обилие и частота снегопадов останется на нормальном уровне — в январе должно выпасть 25-45 мм осадков.

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