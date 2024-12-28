Аномальный январь прогнозируют в Башкирии

Posted 28 декабря, 17:45
Published 28 декабря, 17:45
Modified 28 декабря, 23:14
Updated 28 декабря, 23:14
Так, средние показатели температуры воздуха в январе составят -11,5°C. При этом нормальным, согласно многолетним наблюдениям специалистов, в Башкирии является уровень -12,5°C.
Между тем обилие и частота снегопадов останется на нормальном уровне — в январе должно выпасть 25-45 мм осадков.
Ранее Mkset публиковал перечень всех локаций Уфы, где в Новый год можно запускать салюты без риска получить штрафы.