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Posted 27 декабря, 13:51

Published 27 декабря, 13:51

Modified 27 декабря, 13:53

Updated 27 декабря, 13:53

Живая и настоящая: как сохранить свежесть елки до праздников

Живая и настоящая: как сохранить свежесть елки до праздников

27 декабря 2024, 13:51
Фото: 1MI. Живая и настоящая: как сохранить свежесть елки до праздников
Живую ёлку принято считать символом Нового года, но порой она теряет свою красоту раньше, чем гости успевают полюбоваться праздничным убранством. Узнайте, как выбрать, установить и ухаживать за зелёной красавицей, чтобы она радовала своей свежестью весь сезон.

Новогодняя ёлка создаёт атмосферу праздника, но неправильный уход может значительно сократить её «жизнь». Чтобы избежать осыпания иголок и потери аромата, важно знать несколько простых правил.

Выбор ёлки: как найти самую стойкую

Ключ к долговечности новогодней ёлки — её свежесть при покупке. Лучше всего выбирать дерево с насыщенным зелёным цветом иголок, без сухих веток и с выраженным хвойным ароматом. Ещё один важный показатель — смола: её наличие на срезе говорит о свежести дерева. Тяжёлая ёлка также будет хорошим признаком — это значит, что она ещё насыщена влагой.

Для покупки стоит выбирать проверенные места, например, лесничества или официальные ёлочные базары.

Выбор ёлки: как найти самую стойкую
Выбор ёлки: как найти самую стойкую. Фото: 1MI

Как безопасно довезти ёлку до дома

Чтобы ёлка не потеряла свои иголки ещё по дороге домой, её необходимо правильно транспортировать. Лучший способ — обернуть дерево в сетку-рукав или аккуратно связать ветки к стволу. Перевозить лучше в багажнике, чтобы избежать резких температурных перепадов.

По прибытии ёлку нужно оставить на балконе или в прохладном месте на несколько часов. Это поможет дереву адаптироваться к смене температуры.

Подготовка к установке: место имеет значение

Перед установкой ёлки дома стоит продумать её размещение. Лучше всего избегать зон рядом с батареями, обогревателями и сквозняками. Идеальным вариантом будет прохладное место вдали от прямого тепла.

Чтобы ёлка простояла дольше, рекомендуется установить её в специальную подставку с резервуаром для воды. Такие подставки обеспечат устойчивость дерева и позволят регулярно добавлять жидкость.

Как безопасно довезти ёлку до дома
Как безопасно довезти ёлку до дома. Фото: 1MI

Секреты увлажнения: песок, вода и удобрения

Самый простой способ продлить жизнь ёлке — это постоянное увлажнение. Используется либо чистая вода, либо смесь с добавлением удобрений. Например, в ведро с водой можно добавить:

  • ½ чайной ложки калийной селитры;
  • 2 чайные ложки аммиачной селитры;
  • 1 чайную ложку суперфосфата.

Если ёлка установлена в песке, следует ежедневно добавлять воду, примерно один литр на ведро песка. Для дополнительной защиты дерева можно включить в состав глицерин, который замедлит испарение влаги.

Правила декорации: меньше тепла — дольше жизнь

Электрические гирлянды могут навредить живому дереву. Чтобы избежать перегрева, рекомендуется использовать лампы с низким энергопотреблением.

Если гирлянды всё же используются, их следует размещать включёнными. Так будет проще равномерно распределить свет по всей кроне.

Источник: yamal-media

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