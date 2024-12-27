Живая и настоящая: как сохранить свежесть елки до праздников

Ключ к долговечности новогодней ёлки — её свежесть при покупке. Лучше всего выбирать дерево с насыщенным зелёным цветом иголок, без сухих веток и с выраженным хвойным ароматом. Ещё один важный показатель — смола: её наличие на срезе говорит о свежести дерева. Тяжёлая ёлка также будет хорошим признаком — это значит, что она ещё насыщена влагой.