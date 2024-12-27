Живая и настоящая: как сохранить свежесть елки до праздников

Posted 27 декабря, 13:51
Published 27 декабря, 13:51
Modified 27 декабря, 13:53
Updated 27 декабря, 13:53
Новогодняя ёлка создаёт атмосферу праздника, но неправильный уход может значительно сократить её «жизнь». Чтобы избежать осыпания иголок и потери аромата, важно знать несколько простых правил.
Ключ к долговечности новогодней ёлки — её свежесть при покупке. Лучше всего выбирать дерево с насыщенным зелёным цветом иголок, без сухих веток и с выраженным хвойным ароматом. Ещё один важный показатель — смола: её наличие на срезе говорит о свежести дерева. Тяжёлая ёлка также будет хорошим признаком — это значит, что она ещё насыщена влагой.
Для покупки стоит выбирать проверенные места, например, лесничества или официальные ёлочные базары.
Чтобы ёлка не потеряла свои иголки ещё по дороге домой, её необходимо правильно транспортировать. Лучший способ — обернуть дерево в сетку-рукав или аккуратно связать ветки к стволу. Перевозить лучше в багажнике, чтобы избежать резких температурных перепадов.
По прибытии ёлку нужно оставить на балконе или в прохладном месте на несколько часов. Это поможет дереву адаптироваться к смене температуры.
Перед установкой ёлки дома стоит продумать её размещение. Лучше всего избегать зон рядом с батареями, обогревателями и сквозняками. Идеальным вариантом будет прохладное место вдали от прямого тепла.
Чтобы ёлка простояла дольше, рекомендуется установить её в специальную подставку с резервуаром для воды. Такие подставки обеспечат устойчивость дерева и позволят регулярно добавлять жидкость.
Самый простой способ продлить жизнь ёлке — это постоянное увлажнение. Используется либо чистая вода, либо смесь с добавлением удобрений. Например, в ведро с водой можно добавить:
Если ёлка установлена в песке, следует ежедневно добавлять воду, примерно один литр на ведро песка. Для дополнительной защиты дерева можно включить в состав глицерин, который замедлит испарение влаги.
Электрические гирлянды могут навредить живому дереву. Чтобы избежать перегрева, рекомендуется использовать лампы с низким энергопотреблением.
Если гирлянды всё же используются, их следует размещать включёнными. Так будет проще равномерно распределить свет по всей кроне.
Источник: yamal-media
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