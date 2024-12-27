mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 16:19

Published 27 декабря, 16:19

Modified 27 декабря, 20:28

Updated 27 декабря, 20:28

Восточный выезд будет платным до 2042 года в Уфе

Восточный выезд будет платным до 2042 года в Уфе

27 декабря 2024, 16:19
Фото: Минтранс РБ.
В столице Башкирии собираются на 18 лет перекрыть несколько участков транспортной сети, которые служили лазейкой для «бесплатного» проезда по Восточному выезду, пишут СМИ со ссылкой на Транспортную дирекцию РБ в пятницу, 27 декабря.

Речь идёт о двух съездах развязки Фёдоровка — Шакша. Они, по словам чиновников, будут закрыты вплоть до конца существования платного проезда по трассе. Напомним, концессионное соглашение гласит, что отдавать деньги за движение по Восточному проезду водителям придётся до 2042 года. Как минимум!

Напомним, стоимость проезда по Восточному выезду в Уфе составляет ₽100 в дневное время для легковых автомобилей и ₽20 ночью, а у большегрузов — ₽250 и ₽100, соответственно.

За 2024 год в Республике Башкортостан было отремонтировано 1,3 тыс. км дорог, на что из Дорожного фонда региона потратили ₽38,6 млрд. На 2025 год власти установили минимум дорожных работ по ремонту, реставрации и строительству на 1 тыс. км.

Один из самых масштабных проектов на конец 2024 года, над которым работают в Уфе, является новый мост через реку Белую — путепровод должен стать частью магистрали, соединяющей уфимское Забелье с основной частью города.

Дорога для «избранных» появится в Уфе
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что на Восточном выезде ввели скоростне полосы для водителей, чьи автомобили оснащен транспондером — устройством для автоматической оплаты проезда при движении по трассе.

Читайте также:
«Башавтотранс» будет приватизированЛихач из Башкирии заплатит четверть миллиона за нарушения ПДДВ Новый год в Уфе продлят работу семи автобусов
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Дороги#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика