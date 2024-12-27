Восточный выезд будет платным до 2042 года в Уфе

Posted 27 декабря, 16:19
Published 27 декабря, 16:19
Modified 27 декабря, 20:28
Updated 27 декабря, 20:28
Речь идёт о двух съездах развязки Фёдоровка — Шакша. Они, по словам чиновников, будут закрыты вплоть до конца существования платного проезда по трассе. Напомним, концессионное соглашение гласит, что отдавать деньги за движение по Восточному проезду водителям придётся до 2042 года. Как минимум!
Напомним, стоимость проезда по Восточному выезду в Уфе составляет ₽100 в дневное время для легковых автомобилей и ₽20 ночью, а у большегрузов — ₽250 и ₽100, соответственно.
За 2024 год в Республике Башкортостан было отремонтировано 1,3 тыс. км дорог, на что из Дорожного фонда региона потратили ₽38,6 млрд. На 2025 год власти установили минимум дорожных работ по ремонту, реставрации и строительству на 1 тыс. км.
Один из самых масштабных проектов на конец 2024 года, над которым работают в Уфе, является новый мост через реку Белую — путепровод должен стать частью магистрали, соединяющей уфимское Забелье с основной частью города.
Ранее Mkset сообщал о том, что на Восточном выезде ввели скоростне полосы для водителей, чьи автомобили оснащен транспондером — устройством для автоматической оплаты проезда при движении по трассе.