Восточный выезд будет платным до 2042 года в Уфе

Речь идёт о двух съездах развязки Фёдоровка — Шакша. Они, по словам чиновников, будут закрыты вплоть до конца существования платного проезда по трассе. Напомним, концессионное соглашение гласит, что отдавать деньги за движение по Восточному проезду водителям придётся до 2042 года. Как минимум!