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Posted 26 декабря, 21:59

Published 26 декабря, 21:59

Modified 26 декабря, 22:06

Updated 26 декабря, 22:06

Экс-начальницу ФСИН в Уфе перевели на домашний арест

Воровку премий отпустили домой на Новый год в Уфе

26 декабря 2024, 21:59
Фото: 1MI.

Экс-начальницу ФСИН в Уфе перевели на домашний арест

Суд в башкирской столице в четверг, 26 декабря, изменил меру пресечения Екатерине Эсауловой и её подчинённой Евгении Макотиной — об этом сообщают местные СМИ.

Как сообщал Mkset, экс-начальницу финансово-экономического отдела регионального УФСИН и её «зама» задержали по делу о назначении фиктивных премий сотрудникам ведомства, средства с которых руководитель, по версии следствия, забирала себе.

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Обе подсудимые перед Новым годом попросили суд отпустить их из СИЗО на домашний арест. Учитывая признательные показания обвиняемых и их сотрудничество со следствием, жалобы были удовлетворены — зимние каникулы женщины проведут в семейном кругу.

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А вот арестованному депутату Алексею Локотченко такой подарок суд не сделал — напомним, политика задержали по делу о взятке в особо крупном размере. Член парламента Башкирии якобы хотел за деньги помочь уфимке избежать ответственности по уголовному делу, отправив её на СВО. В зоне боевых действий до задержания находился и сам депутат — политик отправился служить в феврале 2024 года. Напомним, свою вину Локотченко отрицает.

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