Воровку премий отпустили домой на Новый год в Уфе

Posted 26 декабря, 21:59
Published 26 декабря, 21:59
Modified 26 декабря, 22:06
Updated 26 декабря, 22:06
Как сообщал Mkset, экс-начальницу финансово-экономического отдела регионального УФСИН и её «зама» задержали по делу о назначении фиктивных премий сотрудникам ведомства, средства с которых руководитель, по версии следствия, забирала себе.
Обе подсудимые перед Новым годом попросили суд отпустить их из СИЗО на домашний арест. Учитывая признательные показания обвиняемых и их сотрудничество со следствием, жалобы были удовлетворены — зимние каникулы женщины проведут в семейном кругу.
А вот арестованному депутату Алексею Локотченко такой подарок суд не сделал — напомним, политика задержали по делу о взятке в особо крупном размере. Член парламента Башкирии якобы хотел за деньги помочь уфимке избежать ответственности по уголовному делу, отправив её на СВО. В зоне боевых действий до задержания находился и сам депутат — политик отправился служить в феврале 2024 года. Напомним, свою вину Локотченко отрицает.