Воровку премий отпустили домой на Новый год в Уфе

А вот арестованному депутату Алексею Локотченко такой подарок суд не сделал — напомним, политика задержали по делу о взятке в особо крупном размере. Член парламента Башкирии якобы хотел за деньги помочь уфимке избежать ответственности по уголовному делу, отправив её на СВО. В зоне боевых действий до задержания находился и сам депутат — политик отправился служить в феврале 2024 года. Напомним, свою вину Локотченко отрицает.