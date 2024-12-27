mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 10:19

Published 27 декабря, 10:19

Modified 27 декабря, 10:28

Updated 27 декабря, 10:28

Мужчина наворовал три грузовика вещей в Башкортостане

Вор века нашёлся в Башкирии

27 декабря 2024, 10:19
Фото: 1MI.

Мужчина наворовал три грузовика вещей в Башкортостане

Житель Стерлитамака четыре года «коллекционировал» чужие вещи из гаражей, пока его не настигла полиция, сообщает в пятницу, 27 декабря, МВД России.

В Стерлитамаке 49-летний местный житель, оставшись без постоянной работы, решил пойти по скользкой дорожке, выбрав для себя необычное «хобби» — обчищать чужие гаражи. С 2021 года он промышлял ночными вылазками, выбирая боксы с реечными врезными замками, которые ловко вскрывал отверткой. Добычей становилось все, что казалось ценным, от инструментов до запчастей, которые он затем вывозил на своей «Ниве».

Воришка был не промах — он действовал в темноте, не оставлял следов и был очень осторожен. Многие хозяева гаражей обнаруживали пропажу лишь спустя несколько месяцев, что сильно затрудняло работу полиции. Но, как известно, сколько веревочке не виться — конец найдется. После долгой и кропотливой работы, полицейским удалось выйти на след хитроумного преступника.

МВД Башкирии

И вот тут началось самое интересное. Во время обыска полицейские были шокированы количеством награбленного. Чтобы вывезти все «сокровища» в отдел, понадобилось более трех грузовых машин. Сам «вор века» признался в 27 кражах, по каждой из которых возбуждены уголовные дела. Часть награбленного он продал, чтобы хоть как-то свести концы с концами. На время следствия злоумышленника заключили под стражу. Теперь полицейские занимаются разбором «коллекции», чтобы вернуть вещи законным владельцам, а также устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступлений.

Как ранее сообщал Mkset, семейная пара из Башкортостана, руководившая медицинской организацией, обвиняется в мошенничестве.

Башкирские врачи воровали из бюджета России
Узнать подробнее
Читайте также:
Лихач из Башкирии заплатит четверть миллиона за нарушения ПДДПлатить и плакать: цены на бензин взлетели в БашкирииВ Новый год в Уфе продлят работу семи автобусов
#Анжелика Барабаш#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#Кража#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Обыск#Салават#Нефтекамск#Преступление#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#МВД России#Гаражи#Ночная кража
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика