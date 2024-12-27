Вор века нашёлся в Башкирии

И вот тут началось самое интересное. Во время обыска полицейские были шокированы количеством награбленного. Чтобы вывезти все «сокровища» в отдел, понадобилось более трех грузовых машин. Сам «вор века» признался в 27 кражах, по каждой из которых возбуждены уголовные дела. Часть награбленного он продал, чтобы хоть как-то свести концы с концами. На время следствия злоумышленника заключили под стражу. Теперь полицейские занимаются разбором «коллекции», чтобы вернуть вещи законным владельцам, а также устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступлений.