Вор века нашёлся в Башкирии

Posted 27 декабря, 10:19
Published 27 декабря, 10:19
Modified 27 декабря, 10:28
Updated 27 декабря, 10:28
В Стерлитамаке 49-летний местный житель, оставшись без постоянной работы, решил пойти по скользкой дорожке, выбрав для себя необычное «хобби» — обчищать чужие гаражи. С 2021 года он промышлял ночными вылазками, выбирая боксы с реечными врезными замками, которые ловко вскрывал отверткой. Добычей становилось все, что казалось ценным, от инструментов до запчастей, которые он затем вывозил на своей «Ниве».
Воришка был не промах — он действовал в темноте, не оставлял следов и был очень осторожен. Многие хозяева гаражей обнаруживали пропажу лишь спустя несколько месяцев, что сильно затрудняло работу полиции. Но, как известно, сколько веревочке не виться — конец найдется. После долгой и кропотливой работы, полицейским удалось выйти на след хитроумного преступника.
И вот тут началось самое интересное. Во время обыска полицейские были шокированы количеством награбленного. Чтобы вывезти все «сокровища» в отдел, понадобилось более трех грузовых машин. Сам «вор века» признался в 27 кражах, по каждой из которых возбуждены уголовные дела. Часть награбленного он продал, чтобы хоть как-то свести концы с концами. На время следствия злоумышленника заключили под стражу. Теперь полицейские занимаются разбором «коллекции», чтобы вернуть вещи законным владельцам, а также устанавливают возможные дополнительные эпизоды преступлений.
Как ранее сообщал Mkset, семейная пара из Башкортостана, руководившая медицинской организацией, обвиняется в мошенничестве.