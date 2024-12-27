Волшебный предновогодний прогноз дали в Башкирии

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Posted 27 декабря, 14:47

Published 27 декабря, 14:47

Modified 27 декабря, 20:30

Updated 27 декабря, 20:30

Метель и 0°С ждут в Башкирии

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27 декабря 2024, 14:47
Фото: 1MI.

Метель и 0°С ждут в Башкирии

Гидрометцентр поделился данными о погоде в Уфе и Республике Башкортостан на субботу, 28 декабря.

По всей территории Башкирии, как предсказывают специалисты, установится облачная погода. Ночью повсеместно, а днем — местами, возможны слабые осадки в виде снега и мокрого снега, причем на юге региона вероятны более интенсивные осадки. Направление ветра преимущественно западное, скоростью от 7 до 12 м/с. Дороги региона покроет гололёд. Температура воздуха ночью составит -2°C°…-7°C, а днем — 0°C…-5°C. На дорогах возможна ухудшенная видимость, которая из-за метели может снижаться до 1-2 км.

В Уфе также будет преобладать облачная погода. На всю ночь зарядят снегопады, на дорогах автолюбителей поджидает полный букет неблагоприятных условий. Днем осадки будут незначительными. Ветер останется юго-западным или западным со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью опустится до -2°C…-4°C, а днем составит -1°C…-3°C.

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Ранее Mkset публиковал список мест, где в Уфе можно запускать салюты и не получить штраф.

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