Волшебный предновогодний прогноз дали в Башкирии

По всей территории Башкирии, как предсказывают специалисты, установится облачная погода. Ночью повсеместно, а днем — местами, возможны слабые осадки в виде снега и мокрого снега, причем на юге региона вероятны более интенсивные осадки. Направление ветра преимущественно западное, скоростью от 7 до 12 м/с. Дороги региона покроет гололёд. Температура воздуха ночью составит -2°C°…-7°C, а днем — 0°C…-5°C. На дорогах возможна ухудшенная видимость, которая из-за метели может снижаться до 1-2 км.