Ваша собака сможет жить вечно? Ветеринары разрабатывают препарат для продления жизни

Posted 27 декабря, 12:29
Published 27 декабря, 12:29
Modified 27 декабря, 12:31
Updated 27 декабря, 12:31
Все мы мечтаем о том, чтобы наши пушистые друзья жили дольше, радуя нас своим присутствием. Совсем недавно учёные начали разрабатывать препараты, которые могут увеличить продолжительность жизни собак. Эти препараты, как утверждают специалисты, могут не только улучшить здоровье животных, но и помочь людям. Открытия в этой области могут стать настоящим прорывом в биотехнологиях и изменении подходов к старению.
Американская компания Loyal из Сан-Франциско анонсировала новый препарат, LOY-002, который, по их словам, может продлить жизнь собак как минимум на год. Вкус таблетки — говяжий, так что питомцы с удовольствием её примут. Препарат был разработан для того, чтобы замедлить метаболические изменения, происходящие в организме с возрастом. Это может помочь собакам чувствовать себя лучше, дольше оставаться активными и здоровыми.
— Наш препарат не делает собак бессмертными, но продлевает здоровый период жизни, замедляя старение. LOY-002 работает, снижая уровень инсулина и улучшая обмен веществ, что помогает предотвратить многие возрастные заболевания, такие как проблемы с суставами и сердцем, — объясняет Селин Халиуа, основатель компании Loyal.
Это открытие важно не только для владельцев домашних животных. Многие учёные считают, что разработки, которые показывают свою эффективность на животных, могут стать основой для лечения людей. Собаки и люди страдают от схожих возрастных заболеваний, и их общий образ жизни делает их идеальными кандидатами для тестирования препаратов, которые позже могут быть применены и в человеческой медицине.
Параллельно с разработкой LOY-002, другие учёные изучают действие рапамицина — препарата, который уже используется как иммунодепрессант после операций на людях. Этот препарат также продемонстрировал способность замедлять старение у животных, а на собаках его эффективность может быть ещё более очевидной.
Исследования в рамках проекта «Собачье старение», где проверяют действие рапамицина, обещают значительные результаты. Это первое крупномасштабное исследование, проведённое на крупных животных в их естественных условиях, а его цели заключаются в том, чтобы замедлить старение и улучшить здоровье сердца и мозга у собак.
— Наше исследование опережает всё, что когда-либо проводилось с людьми. Мы тестируем метод, который, по сути, эквивалентен 40 годам исследований на людях, — говорит Дэниел Промислоу, один из исследователей проекта.
Собаки — это не просто домашние питомцы, они могут стать ключевыми участниками научных экспериментов. Их продолжительность жизни гораздо больше, чем у лабораторных мышей, что делает их отличным объектом для изучения. Исследования, проводимые с участием собак, позволяют ученым быстрее понять, как влияет тот или иной препарат на организм, не тратя десятилетия на долгие исследования.
Кроме того, собаки страдают от тех же возрастных заболеваний, что и люди, что делает их особенно ценными в исследованиях. Пожилые собаки сталкиваются с заболеваниями сердца, суставов и когнитивными нарушениями, которые схожи с теми, что возникают у людей. Это позволяет ученым находить более точные и эффективные методы лечения.
Не стоит думать, что разработки для животных ограничиваются только улучшением их качества жизни. Препараты, которые продлевают жизнь собакам, могут вскоре быть адаптированы для людей. Больше не нужно будет ждать десятилетиями, чтобы доказать эффективность препаратов на людях. Тестирование на собаках, с их долгим жизненным циклом, даёт более быстрые и точные результаты, которые помогут в будущем сделать старение у людей более контролируемым и замедленным.
— Процесс старения схож у всех живых существ, и собаки в этом плане — отличные модели для исследования. Полученные данные о продлении жизни собак будут полезны и для разработки препаратов, которые смогут замедлить старение у человека, — говорит Селин Халиуа.
Совсем недавно появились серьёзные достижения в области биотехнологий, направленных на улучшение жизни домашних животных. Препараты, такие как LOY-002 и рапамицин, могут помочь продлить жизнь собак и улучшить её качество.
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