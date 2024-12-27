Ваша собака сможет жить вечно? Ветеринары разрабатывают препарат для продления жизни

Не стоит думать, что разработки для животных ограничиваются только улучшением их качества жизни. Препараты, которые продлевают жизнь собакам, могут вскоре быть адаптированы для людей. Больше не нужно будет ждать десятилетиями, чтобы доказать эффективность препаратов на людях. Тестирование на собаках, с их долгим жизненным циклом, даёт более быстрые и точные результаты, которые помогут в будущем сделать старение у людей более контролируемым и замедленным.