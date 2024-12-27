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Posted 27 декабря, 09:01

Published 27 декабря, 09:01

Modified 27 декабря, 09:45

Updated 27 декабря, 09:45

В Новый год в Уфе продлят работу семи автобусов

В Новый год в Уфе продлят работу семи автобусов

27 декабря 2024, 09:01
Фото: 1MI.
Городской общественный транспорт Уфы не оставит гуляющих в новогоднюю ночь без возможности добраться домой, сообщает в пятницу, 27 декабря, ГУП «Башавтотранс» РБ.

В преддверии новогодних празднований, когда многие уфимцы планируют посетить мероприятия в новогоднюю ночь, городские власти внесли корректировки в работу общественного транспорта. Изначально, как информировал Mkset, последний рейс с 31 декабря на 1 января был запланирован на 01:15, но после обсуждений в мэрии Уфы график был скорректирован. Теперь, транспорт в Новый год в Уфе будет доступен до 03:05, что позволит горожанам не торопиться с окончанием праздника и спокойно вернуться домой.

В Уфе продлят работу транспорта в новогоднюю ночь
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Под продление работы попали семь автобусных маршрутов:

№6 «ОК Сипайловский — ТСК „Пушкинский““

№75 «ОАО „Амстар“ — ТСК „Пушкинский““

№51/51а «Автоцентр ВАЗ — Трикотажная фабрика»

№69 «ДК УМПО — Микрорайон Белореченский»

№74 «Уфимский ДОК — Нижегородка — ул. Дзержинского»

№226 «Уфимский ДОК — СТЦ „Мега“

Эти маршруты охватывают различные районы города, обеспечивая доступность общественного транспорта в Новый год для большинства жителей города, сообщают специалисты.

Фото: Башавтотранс РБ — Расписание

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе женщина пожаловалась на перегруженный транспорт маршрута №266, которым активно пользуются дети, школьники и студенты.

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