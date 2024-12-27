В Новый год в Уфе продлят работу семи автобусов

В преддверии новогодних празднований, когда многие уфимцы планируют посетить мероприятия в новогоднюю ночь, городские власти внесли корректировки в работу общественного транспорта. Изначально, как информировал Mkset, последний рейс с 31 декабря на 1 января был запланирован на 01:15, но после обсуждений в мэрии Уфы график был скорректирован. Теперь, транспорт в Новый год в Уфе будет доступен до 03:05, что позволит горожанам не торопиться с окончанием праздника и спокойно вернуться домой.