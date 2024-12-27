В Новый год в Уфе продлят работу семи автобусов

Posted 27 декабря, 09:01
Published 27 декабря, 09:01
Modified 27 декабря, 09:45
Updated 27 декабря, 09:45
В преддверии новогодних празднований, когда многие уфимцы планируют посетить мероприятия в новогоднюю ночь, городские власти внесли корректировки в работу общественного транспорта. Изначально, как информировал Mkset, последний рейс с 31 декабря на 1 января был запланирован на 01:15, но после обсуждений в мэрии Уфы график был скорректирован. Теперь, транспорт в Новый год в Уфе будет доступен до 03:05, что позволит горожанам не торопиться с окончанием праздника и спокойно вернуться домой.
Под продление работы попали семь автобусных маршрутов:
№6 «ОК Сипайловский — ТСК „Пушкинский““
№75 «ОАО „Амстар“ — ТСК „Пушкинский““
№51/51а «Автоцентр ВАЗ — Трикотажная фабрика»
№69 «ДК УМПО — Микрорайон Белореченский»
№74 «Уфимский ДОК — Нижегородка — ул. Дзержинского»
№226 «Уфимский ДОК — СТЦ „Мега“
Эти маршруты охватывают различные районы города, обеспечивая доступность общественного транспорта в Новый год для большинства жителей города, сообщают специалисты.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе женщина пожаловалась на перегруженный транспорт маршрута №266, которым активно пользуются дети, школьники и студенты.