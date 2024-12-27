В Башкирии недосчитались чиновников

Posted 27 декабря, 13:47
Published 27 декабря, 13:47
Modified 27 декабря, 20:33
Updated 27 декабря, 20:33
Утверждается, что свой пост покинул глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта. Официально перестанет быть начальником муниципалитета он с субботы, 28 декабря. С чем связано такое решение — чиновник не поделился.
Особенно странной выглядит отставка Иванюты с учётом того, что его прошлый срок полномочий истёк только в сентябре 2024 года, после чего он изъявил желание продолжить трудиться на прежнем месте.
На прощальную публикацию в своих соцсетях, в отличие от прошлого раза, Иванюта также поскупился.
Ранее Mkset сообщал о том, что свой пост оставил глава Калтасинского района Республики Башкортостан Забир Габдуллин.