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Posted 27 декабря, 13:47

Published 27 декабря, 13:47

Modified 27 декабря, 20:33

Updated 27 декабря, 20:33

Глава Белорецка уйдёт в отставку

В Башкирии недосчитались чиновников

27 декабря 2024, 13:47
Фото: Андрей Иванюта / Vk.

Глава Белорецка уйдёт в отставку

Опытный функционер республиканского госаппарата, добившийся переизбрания, написал увольнительную вскоре после продления полномочий — об этом пишут местные СМИ в пятницу, 27 декабря.

Утверждается, что свой пост покинул глава администрации Белорецкого района Андрей Иванюта. Официально перестанет быть начальником муниципалитета он с субботы, 28 декабря. С чем связано такое решение — чиновник не поделился.

Особенно странной выглядит отставка Иванюты с учётом того, что его прошлый срок полномочий истёк только в сентябре 2024 года, после чего он изъявил желание продолжить трудиться на прежнем месте.

На прощальную публикацию в своих соцсетях, в отличие от прошлого раза, Иванюта также поскупился.

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Ранее Mkset сообщал о том, что свой пост оставил глава Калтасинского района Республики Башкортостан Забир Габдуллин.

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