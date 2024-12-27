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Posted 27 декабря, 14:23

Published 27 декабря, 14:23

Modified 27 декабря, 20:31

Updated 27 декабря, 20:31

В Башкирии вводят особый противопожарный режим

Уфимцев будут штрафовать за фейерверки в Новый год

27 декабря 2024, 14:23
Фото: mkset.ru.

В Башкирии вводят особый противопожарный режим

Рассказываем, как легально запустить салют и не нарваться на штраф за праздничную забаву — места для фейерверков власти Республики Башкортостан определили в пятницу, 27 декабря.

Встречать 2025 год залпами декоративных огней можно будет только на специализированных площадках. Это связано с вводом особого противопожарного режима, который власти Башкирии установили с 27 декабря по 9 января.

Эти же ограничения предполагают и запрет на разведение любого открытого огня, сюда же подпадают и мангалы. Жарить мясо можно будет только на частных территориях, при этом в радиусе пяти метров от жаровни не должно быть никаких построек.

Штрафы для граждан, нарушивших требования особого противопожарного режима, составляют ₽10-20 тысяч, а если их действия привели к пожару — уже ₽40-50 тысяч.

Где в Уфе можно запускать фейерверки

Орджоникидзевский район

  • парковка на спуске к СОК «Биатлон»;
  • площадка по улице Ш. Руставели между улицами Ладыгина и Российской;
  • фонтан «Танцующие журавли».

Ленинский район

  • площадка у дома №8 по улице Асхата Мирзагитова, ЖК «8 Марта»;
  • стадион «Водник».

Кировский район

  • пляж «Солнечный»;
  • набережная реки Белой;
  • площадка перед домом по Пугачёва, 49;
  • Академика Сулейманова, 10;
  • Айская, 16.

Калининский район

  • площадка на улице А. Спивака;
  • сквер «Аленький цветочек»;
  • площадь перед ДК «Мотостроитель».

Дёмский район

  • парк «Дёмский»;
  • улица Е. Столярова;
  • озеро Карьерное.

Советский район

  • Владивостокская, 12.

Октябрьский район

  • перекрёсток улиц Рыльского — Набережная реки Уфы;
  • аллея между лайфстайл-центром «Башкирия» и 50 лет СССР;
  • напротив ТЦ «Караван».
«Зимний кайф!»: катки начали работу в Уфе
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Ранее Mkset публиковал список всех катков Уфы.

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