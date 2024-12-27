Уфимцев будут штрафовать за фейерверки в Новый год

Posted 27 декабря, 14:23
Published 27 декабря, 14:23
Modified 27 декабря, 20:31
Updated 27 декабря, 20:31
Встречать 2025 год залпами декоративных огней можно будет только на специализированных площадках. Это связано с вводом особого противопожарного режима, который власти Башкирии установили с 27 декабря по 9 января.
Эти же ограничения предполагают и запрет на разведение любого открытого огня, сюда же подпадают и мангалы. Жарить мясо можно будет только на частных территориях, при этом в радиусе пяти метров от жаровни не должно быть никаких построек.
Штрафы для граждан, нарушивших требования особого противопожарного режима, составляют ₽10-20 тысяч, а если их действия привели к пожару — уже ₽40-50 тысяч.