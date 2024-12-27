Уфимцам мерещится пожилой маньяк

Posted 27 декабря, 06:05
Published 27 декабря, 06:05
Modified 27 декабря, 08:13
Updated 27 декабря, 08:13
В уфимских соцсетях и мессенджерах царит паника. Жители пересылают друг другу сообщения о том, что по городу ходит опасный маньяк, стучащийся в двери квартир и подъездов. В качестве «подтверждения» к этим сообщениям прикреплена фотография Анвара Масалимова — человека с ужасной репутацией, известного своими жестокими преступлениями.
Пользователи пишут, что Масалимов, якобы, вышел на свободу и теперь «проверяет» двери в Черниковке, звоня в домофоны. Жители района предупреждают друг друга о необходимости быть предельно осторожными и не открывать двери незнакомым людям. Однако, многие отмечают, что в виду своего возраста вряд ли он представляет угрозу.
Напомним, что Анвар Масалимов — маньяк, осужденный за ряд убийств. Изначально он был приговорен к смертной казни, однако, благодаря изменениям в законодательстве, сумел выйти на свободу в уже 2018 году. Но его «свобода» длилась недолго — вскоре он вновь совершил убийство и был снова осужден. Ранее Mkset сообщал, что его срок должен подойти к концу ещё до Нового 2025 года. В декабре 2024 года маньяку исполнилось 69 лет.