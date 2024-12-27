Уфимцам мерещится пожилой маньяк

Напомним, что Анвар Масалимов — маньяк, осужденный за ряд убийств. Изначально он был приговорен к смертной казни, однако, благодаря изменениям в законодательстве, сумел выйти на свободу в уже 2018 году. Но его «свобода» длилась недолго — вскоре он вновь совершил убийство и был снова осужден. Ранее Mkset сообщал, что его срок должен подойти к концу ещё до Нового 2025 года. В декабре 2024 года маньяку исполнилось 69 лет.