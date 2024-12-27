Уфимский самолёт отказался вылетать из аэропорта

Так, в Батуми самолёт начал тормозить сразу после начала движения. Всех пассажиров попросили покинуть борт. Аналогичная ситуация произошла и в уфимском аэропорту им. Мустая Карима, где клиентам авиакомпании не дали вовремя улететь из-за внезапного техосмотра.