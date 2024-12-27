Уфимский самолёт отказался вылетать из аэропорта

Posted 26 декабря, 22:03
Published 26 декабря, 22:03
Modified 26 декабря, 22:35
Updated 26 декабря, 22:35
Речь идёт о самолётах «Батуми — Москва» и «Уфа — Минеральные Воды». Руководство аэропортов в обоих городах отправлений заявило, что рейсы сорвались из-за технических проблем.
Так, в Батуми самолёт начал тормозить сразу после начала движения. Всех пассажиров попросили покинуть борт. Аналогичная ситуация произошла и в уфимском аэропорту им. Мустая Карима, где клиентам авиакомпании не дали вовремя улететь из-за внезапного техосмотра.
Ранее Mkset сообщал о том, что в Москве закрыли аэропорт, из которого должен был вылетать самолёт в Уфу — ограничительные меры были связаны с угрозой воздушной безопасности.