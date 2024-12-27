mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 декабря, 22:03

Published 26 декабря, 22:03

Modified 26 декабря, 22:35

Updated 26 декабря, 22:35

Авиарейс Уфа — Минеральные Воды сорвался из-за техосмотра

Уфимский самолёт отказался вылетать из аэропорта

26 декабря 2024, 22:03
Фото: 1MI.

Авиарейс Уфа — Минеральные Воды сорвался из-за техосмотра

Компания «Азимут» в четверг, 26 декабря, отложила два рейса при странных обстоятельствах, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Речь идёт о самолётах «Батуми — Москва» и «Уфа — Минеральные Воды». Руководство аэропортов в обоих городах отправлений заявило, что рейсы сорвались из-за технических проблем.

Так, в Батуми самолёт начал тормозить сразу после начала движения. Всех пассажиров попросили покинуть борт. Аналогичная ситуация произошла и в уфимском аэропорту им. Мустая Карима, где клиентам авиакомпании не дали вовремя улететь из-за внезапного техосмотра.

Три рейса из-за дронов вовремя не прилетят в Уфу
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в Москве закрыли аэропорт, из которого должен был вылетать самолёт в Уфу — ограничительные меры были связаны с угрозой воздушной безопасности.

Читайте также:
Уфимского автобусного хама уволили после жалоб пассажировАвария унесла жизни двух женщин в БашкирииВ Уфе неадекват повредил десять машин
#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Благовещенск#Аэропорт#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Азимут#Белебей#Самолёт#Мелеуз#Янаул#Инциденты#Батуми#Минеральные Воды#Технические проблемы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика