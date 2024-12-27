Уфимских пассажиров лишают выпивки и сигарет

Интересно, что в 2024 году пассажиры стали более дисциплинированными в отношении перемещения денежных средств. Количество дел об административных правонарушениях по этому поводу снизилось с 83 до 63. Однако попытки вывоза валюты продолжаются: среди них евро, российские рубли, турецкие лиры и даже китайские юани. За 11 месяцев на таможенном посту «Аэропорт „Уфа“ возбуждено 1015 дел об административных правонарушениях при увеличении пассажиропотока до 744 200 человек.