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Posted 27 декабря, 05:24

Published 27 декабря, 05:24

Modified 27 декабря, 08:22

Updated 27 декабря, 08:22

Уфимских пассажиров лишают выпивки и сигарет

Уфимских пассажиров лишают выпивки и сигарет

27 декабря 2024, 05:24
Фото: 1MI.
На таможенном посту «Аэропорт „Уфа“ в 2024 году наблюдается рост правонарушений, связанных с ввозом продуктов питания и табачной продукции, сообщает в пятницу, 27 декабря, Башкортостанская таможня.

За 11 месяцев 2024 года на долю молочных и мясных продуктов пришлось 49% всех выявленных нарушений — это 504 дела об административных правонарушениях. Пассажиры часто пытаются провезти товары, подлежащие ветеринарному надзору.

Но не только продукты питания вызывают вопросы у таможенников. Сигареты, кальянный табак и алкоголь также попадают в список предметов на которые действуют особые правила ввоза и вывоза. На их долю пришлась четверть всех правонарушений — 225 дел об административных правонарушениях.

Каковы последствия?

Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КОАП РФ), все предметы, ставшие причиной нарушения, конфискуются и уничтожаются, сообщают эксперты.

Интересно, что в 2024 году пассажиры стали более дисциплинированными в отношении перемещения денежных средств. Количество дел об административных правонарушениях по этому поводу снизилось с 83 до 63. Однако попытки вывоза валюты продолжаются: среди них евро, российские рубли, турецкие лиры и даже китайские юани. За 11 месяцев на таможенном посту «Аэропорт „Уфа“ возбуждено 1015 дел об административных правонарушениях при увеличении пассажиропотока до 744 200 человек.

Что делать пассажирам?

Башкортостанская таможня напоминает: ознакомиться с правилами перемещения товаров можно на сайте ФТС России или на информационных стендах в аэропорту. В случае затруднений всегда можно обратиться за помощью к сотрудникам таможни.

Как ранее сообщал Mkset, согласно приказу Минфина РФ, стоимость алкоголя в России увеличится с 1 января 2025 года.

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