Уфимских пассажиров лишают выпивки и сигарет

Posted 27 декабря, 05:24
Published 27 декабря, 05:24
Modified 27 декабря, 08:22
Updated 27 декабря, 08:22
За 11 месяцев 2024 года на долю молочных и мясных продуктов пришлось 49% всех выявленных нарушений — это 504 дела об административных правонарушениях. Пассажиры часто пытаются провезти товары, подлежащие ветеринарному надзору.
Но не только продукты питания вызывают вопросы у таможенников. Сигареты, кальянный табак и алкоголь также попадают в список предметов на которые действуют особые правила ввоза и вывоза. На их долю пришлась четверть всех правонарушений — 225 дел об административных правонарушениях.
Согласно Кодексу об административных правонарушениях (КОАП РФ), все предметы, ставшие причиной нарушения, конфискуются и уничтожаются, сообщают эксперты.
Интересно, что в 2024 году пассажиры стали более дисциплинированными в отношении перемещения денежных средств. Количество дел об административных правонарушениях по этому поводу снизилось с 83 до 63. Однако попытки вывоза валюты продолжаются: среди них евро, российские рубли, турецкие лиры и даже китайские юани. За 11 месяцев на таможенном посту «Аэропорт „Уфа“ возбуждено 1015 дел об административных правонарушениях при увеличении пассажиропотока до 744 200 человек.
Башкортостанская таможня напоминает: ознакомиться с правилами перемещения товаров можно на сайте ФТС России или на информационных стендах в аэропорту. В случае затруднений всегда можно обратиться за помощью к сотрудникам таможни.
Как ранее сообщал Mkset, согласно приказу Минфина РФ, стоимость алкоголя в России увеличится с 1 января 2025 года.