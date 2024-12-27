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Posted 26 декабря, 21:52

Published 26 декабря, 21:52

Modified 26 декабря, 22:12

Updated 26 декабря, 22:12

Уфимские новостройки подорожали на 15%

Уфимские новостройки подорожали на 15%

26 декабря 2024, 21:52
Фото: 1MI.
Удручающие данные о динамике цен на рынке недвижимости Уфы публикует портал «Мир квартир» в пятницу, 27 декабря.

По словам экспертов, к концу 2024 года цена «квадрата» в новых квартирах города стала достигать в среднем ₽166,7 тыс. По сравнению с 2023 годом, эта сумма выше на 15,1%. Среднестатистическая квартира в уфимских новостройках же стала стоить уже ₽7,56 млн.

Впрочем, эти показатели — не самые худшие в России. Среди крупных городов РФ столица Башкирии по цене квадратного метра в новостройках занимает 14 место. Для сравнения, на вершине антирейтинга расположились Сочи (₽391,2 тысячи).

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Ранее Mkset посвящал материал вторичному рынку жилья Уфы — редакция изучила объявления о продаже и аренде квартир в одних из самых худших домах города.

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