Уфимские новостройки подорожали на 15%

Posted 26 декабря, 21:52
Published 26 декабря, 21:52
Modified 26 декабря, 22:12
Updated 26 декабря, 22:12
По словам экспертов, к концу 2024 года цена «квадрата» в новых квартирах города стала достигать в среднем ₽166,7 тыс. По сравнению с 2023 годом, эта сумма выше на 15,1%. Среднестатистическая квартира в уфимских новостройках же стала стоить уже ₽7,56 млн.
Впрочем, эти показатели — не самые худшие в России. Среди крупных городов РФ столица Башкирии по цене квадратного метра в новостройках занимает 14 место. Для сравнения, на вершине антирейтинга расположились Сочи (₽391,2 тысячи).
Ранее Mkset посвящал материал вторичному рынку жилья Уфы — редакция изучила объявления о продаже и аренде квартир в одних из самых худших домах города.