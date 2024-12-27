Уфимские новостройки подорожали на 15%

По словам экспертов, к концу 2024 года цена «квадрата» в новых квартирах города стала достигать в среднем ₽166,7 тыс. По сравнению с 2023 годом, эта сумма выше на 15,1%. Среднестатистическая квартира в уфимских новостройках же стала стоить уже ₽7,56 млн.