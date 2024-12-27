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Posted 27 декабря, 12:36

Published 27 декабря, 12:36

Modified 27 декабря, 12:38

Updated 27 декабря, 12:38

Уфимские дороги «закипели» из-за предновогодней гонки за подарками

Уфимские дороги «закипели» из-за предновогодней гонки за подарками

27 декабря 2024, 12:36
Фото: 1MI.
Уфа встала в пробках: предновогодний ажиотаж и спешка за подарками парализовали движение на дорогах города, сообщают в пятницу, 27 декабря, данные «Яндекс Карт».

В преддверии Нового года, когда все спешат завершить дела и подготовиться к празднику, уфимские дороги превратились в настоящую «горячую точку». К 17:30 пробки достигли 8 баллов по данным «Яндекс Карт», что, мягко говоря, не радует автомобилистов. Помимо обычных заторов, ситуацию осложнили еще и 5 аварий, зафиксированных на различных улицах города: проспекте Октября, улицах Сагита Агиша, Комсомольской, Лесотехникума и Александра Невского.

Фото: Яндекс Карты

Традиционно «красным» цветом окрасился центр города. Однако, особое внимание привлекает ситуация в районе торгового центра «Планета». Улицы Шафиева, Рязанская, 50 лет СССР и Энтузиастов, расположенные в непосредственной близости от торгового центра, окрасились на картах в бордовый цвет, что говорит о критической загруженности. По всей видимости, многие уфимцы решили отложить покупку подарков на последний момент и отправились на шоппинг в самое «горячее» время.

Как ранее сообщал Mkset, в Уфе женщина пожаловалась на перегруженный транспортмаршрута №266, которым активно пользуются дети, школьники и студенты.

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