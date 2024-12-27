Уфимские дороги «закипели» из-за предновогодней гонки за подарками

Традиционно «красным» цветом окрасился центр города. Однако, особое внимание привлекает ситуация в районе торгового центра «Планета». Улицы Шафиева, Рязанская, 50 лет СССР и Энтузиастов, расположенные в непосредственной близости от торгового центра, окрасились на картах в бордовый цвет, что говорит о критической загруженности. По всей видимости, многие уфимцы решили отложить покупку подарков на последний момент и отправились на шоппинг в самое «горячее» время.