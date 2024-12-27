Уфимские дороги «закипели» из-за предновогодней гонки за подарками

Posted 27 декабря, 12:36
Published 27 декабря, 12:36
Modified 27 декабря, 12:38
Updated 27 декабря, 12:38
В преддверии Нового года, когда все спешат завершить дела и подготовиться к празднику, уфимские дороги превратились в настоящую «горячую точку». К 17:30 пробки достигли 8 баллов по данным «Яндекс Карт», что, мягко говоря, не радует автомобилистов. Помимо обычных заторов, ситуацию осложнили еще и 5 аварий, зафиксированных на различных улицах города: проспекте Октября, улицах Сагита Агиша, Комсомольской, Лесотехникума и Александра Невского.
Традиционно «красным» цветом окрасился центр города. Однако, особое внимание привлекает ситуация в районе торгового центра «Планета». Улицы Шафиева, Рязанская, 50 лет СССР и Энтузиастов, расположенные в непосредственной близости от торгового центра, окрасились на картах в бордовый цвет, что говорит о критической загруженности. По всей видимости, многие уфимцы решили отложить покупку подарков на последний момент и отправились на шоппинг в самое «горячее» время.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе женщина пожаловалась на перегруженный транспортмаршрута №266, которым активно пользуются дети, школьники и студенты.