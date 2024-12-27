Уфимские чиновники благодарят друг друга за открытие Шакшинского моста

В 2024 году дорогу несколько раз перекрывали, что привело к неудобствам и гневу местных жителей. Отмечается, что ремонт завершен не до конца — осталось оформить ливневки и освещение, однако, ни одна из четырех полос моста больше перекрываться не будет.