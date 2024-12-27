Уфимские чиновники благодарят друг друга за открытие Шакшинского моста

Posted 27 декабря, 07:52
Published 27 декабря, 07:52
Modified 27 декабря, 08:03
Updated 27 декабря, 08:03
На открытии Шакшинского моста в Уфе присутствовали мэр Уфы Ратмир Мавлиев и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Напомним, что капремонт путепровода начался ещё весной 2023 года. На полное восстановление моста из федерального бюджета привлекли около ₽2 млрд.
В 2024 году дорогу несколько раз перекрывали, что привело к неудобствам и гневу местных жителей. Отмечается, что ремонт завершен не до конца — осталось оформить ливневки и освещение, однако, ни одна из четырех полос моста больше перекрываться не будет.
Мэр Мавлиев поблагодарил Хабирова за реализацию проекта. Глава региона, в свою очередь, поблагодарил уфимцев за терпение и отметил, что Шакшинский мост — только начало. В следующем году планируется завершить реконструкцию моста через реку Белую, починить опасный Затонский мост, а также проверить состояние ещё двух уфимских путепроводов, завершить проект «Южных ворот» и приступить к новому «Южному обходу».