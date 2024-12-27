Суд рассмотрит дело главы башкирского Минтранса

Posted 27 декабря, 13:17
Published 27 декабря, 13:17
Modified 27 декабря, 20:21
Updated 27 декабря, 20:21
Напомним, экс-глава башкортостанского министерства транспорта в мае 2024 года был задержан силовиками по обвинению в коррупции. Сразу после ареста и признания вины руководитель Башкирии Радий Хабиров освободил его должность.
В октябре 2024 года стало известно о задержании ещё одной важной фигуры в региональном кабинете министров — вице-премьере Алане Марзаеве, дело которого, если верить показаниям Клебанова, может быть связано с обвинением против бывшего начальника Минтранса.
По данным СМИ, Клебанову в пятницу, 27 декабря, предъявили обвинение в окончательной редакции. Дело отправлено в суд на рассмотрение по существу.
Отметим, что предполагаемый подельник подсудимого — Марзаев — своей вины по-прежнему не признаёт и считает дело «заказным».