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Posted 27 декабря, 13:17

Published 27 декабря, 13:17

Modified 27 декабря, 20:21

Updated 27 декабря, 20:21

Суд рассмотрит дело главы башкирского Минтранса

Суд рассмотрит дело главы башкирского Минтранса

27 декабря 2024, 13:17
Фото: пресс-служба главы РБ.
Сторона обвинения отправила служителям Фемиды дело Александра Клебанова на вердикт, сообщают федеральные СМИ в пятницу, 27 декабря.

Напомним, экс-глава башкортостанского министерства транспорта в мае 2024 года был задержан силовиками по обвинению в коррупции. Сразу после ареста и признания вины руководитель Башкирии Радий Хабиров освободил его должность.

В октябре 2024 года стало известно о задержании ещё одной важной фигуры в региональном кабинете министров — вице-премьере Алане Марзаеве, дело которого, если верить показаниям Клебанова, может быть связано с обвинением против бывшего начальника Минтранса.

По данным СМИ, Клебанову в пятницу, 27 декабря, предъявили обвинение в окончательной редакции. Дело отправлено в суд на рассмотрение по существу.

Отметим, что предполагаемый подельник подсудимого — Марзаев — своей вины по-прежнему не признаёт и считает дело «заказным».

Что известно о скандальном деле вице-премьера Башкирии
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