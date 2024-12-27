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Posted 27 декабря, 02:00

Published 27 декабря, 02:00

Modified 27 декабря, 02:00

Updated 27 декабря, 02:00

Смотрим гонки, проходим квесты, идём на каток: чем заняться в Уфе

Смотрим гонки, проходим квесты, идём на каток: чем заняться в Уфе

27 декабря 2024, 02:00
Фото: Октябрьский район Уфы / Telegram.
Рассказываем, куда сходить в Уфе в конце рабочей недели 27–28 декабря и насытиться новогодним настроением.

Напомним, последняя рабочая неделя года будет длинной — работать придётся шесть дней, включая субботу, 28 декабря. Далее последуют долгие новогодние каникулы.

Праздничное открытие катка перед Дворцом спорта (0+)

Где: площадь перед Дворцом спорта (Зорге, 41);

Когда: 27 декабря, 14:00.

Соревнования по лыжным гонкам Кубка Главы РБ (6+)

Где: СОК «Биатлон» (Комарова, 1);

Когда: 28 декабря, 11:00.

Автогонки (12+)

Где: Автодром UFD (Пригородная, 22А);

Когда: 28–29 декабря, 11:00;

Цена: ₽200, детям до 12 лет бесплатно.

Резиденция Деда Мороза (6+)

Где: площадь Ленина (остановка «Горсовет);

Когда: 12:00–20:00.

Детский мюзикл «Настоящий папа» (6+)

Где: Театр юного зрителя (Гагарина, 16/2);

Когда: 12:00;

Цена: ₽350, есть оплата Пушкинской картой, детям до 3-х лет бесплатно.

Арктические квесты (12+)

Где: Музей полярников (Свердлова, 88);

Когда: 15:00.

Праздничное открытие катка на ипподроме «Акбузат» (0+)

Где: ипподром «Акбузат» (Менделеева, 174/1);

Когда: 28 декабря, 16:00.

Матч «Салават Юлаев» (Уфа) — «Северсталь» (Череповец)

Где: Уфа-Арена (Ленина, 114);

Когда: 19:00;

Цена: ₽400-₽1850.

«Зимний кайф!»: катки начали работу в Уфе
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Ранее Mkset публиковал адреса всех катков столицы Башкирии.

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