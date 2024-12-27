Смотрим гонки, проходим квесты, идём на каток: чем заняться в Уфе

Posted 27 декабря, 02:00
Published 27 декабря, 02:00
Modified 27 декабря, 02:00
Updated 27 декабря, 02:00
Напомним, последняя рабочая неделя года будет длинной — работать придётся шесть дней, включая субботу, 28 декабря. Далее последуют долгие новогодние каникулы.
Где: площадь перед Дворцом спорта (Зорге, 41);
Когда: 27 декабря, 14:00.
Где: СОК «Биатлон» (Комарова, 1);
Когда: 28 декабря, 11:00.
Где: Автодром UFD (Пригородная, 22А);
Когда: 28–29 декабря, 11:00;
Цена: ₽200, детям до 12 лет бесплатно.
Где: площадь Ленина (остановка «Горсовет);
Когда: 12:00–20:00.
Где: Театр юного зрителя (Гагарина, 16/2);
Когда: 12:00;
Цена: ₽350, есть оплата Пушкинской картой, детям до 3-х лет бесплатно.
Где: Музей полярников (Свердлова, 88);
Когда: 15:00.
Где: ипподром «Акбузат» (Менделеева, 174/1);
Когда: 28 декабря, 16:00.
Где: Уфа-Арена (Ленина, 114);
Когда: 19:00;
Цена: ₽400-₽1850.