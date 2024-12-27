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Posted 27 декабря, 04:30

Published 27 декабря, 04:30

Modified 27 декабря, 04:30

Updated 27 декабря, 04:30

Скандального косметолога оставили на свободе в Уфе

Скандального косметолога оставили на свободе в Уфе

27 декабря 2024, 04:30
Фото: 1MI.
Верховный суд Башкирии оставил в силе решение суда первой инстанции, не отправив скандального косметолога в СИЗО, сообщает в пятницу, 27 декабря, объединенная пресс-служба судов.

В Уфе продолжается громкая история с косметологом Лией М., которую обвиняют в том, что ее процедуры оставили пациентку с серьезными увечьями. Апелляцию на избрание меры пресечения рассматривали в Верховном суде Башкирии.

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Прокуратура и Следственный комитет настаивали на заключении Лии М. под стражу. Однако суд оставил в силе решение первой инстанции — запрет определенных действий. На заседание также пришла пострадавшая от действий косметолога, Олеся В. Она заявила, что Лия М. продолжает принимать клиентов, несмотря на отсутствие лицензии. Информацию об отсутствии лицензии подтверждают и документы из Минздрава Башкирии.

ТГ/Честный Репортаж

Как ранее сообщал Mkset, косметологу грозит уголовная ответственность по статье 238 УК РФ за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. По данным инсайдерских источников, если вина косметолога будет доказана, ей может быть назначено наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

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