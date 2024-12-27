Скандального косметолога оставили на свободе в Уфе

Прокуратура и Следственный комитет настаивали на заключении Лии М. под стражу. Однако суд оставил в силе решение первой инстанции — запрет определенных действий. На заседание также пришла пострадавшая от действий косметолога, Олеся В. Она заявила, что Лия М. продолжает принимать клиентов, несмотря на отсутствие лицензии. Информацию об отсутствии лицензии подтверждают и документы из Минздрава Башкирии.