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Posted 27 декабря, 06:39

Published 27 декабря, 06:39

Modified 27 декабря, 07:51

Updated 27 декабря, 07:51

Скандал в родительском чате кончился штрафом в Башкирии

Скандал в родительском чате кончился штрафом в Башкирии

27 декабря 2024, 06:39
Фото: 1MI.
Словесная перепалка в полилоге родителей воспитанников детсада обернулась для жительницы Буздякского района административным штрафом, сообщает в пятницу, 27 декабря, прокуратура РБ.

Оказывается, родительские чаты — это не только место для обсуждения школьных заданий и детских праздников, но и арена для настоящих онлайн-баталий. В Буздякском районе одна из таких словесных перепалок закончилась судебным разбирательством и штрафом для одной из участниц.

Как выяснилось, в сентябре 2024 года в родительском чате, где обсуждались вопросы организации детского праздника, одна из мам не сдержала эмоций и оскорбила другую родительницу. В чате присутствовало около 20 человек, и прокуратура сочла высказывания обидчицы публичным оскорблением.

По результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Мировой судья признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 3 000 рублей.

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