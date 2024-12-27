Скандал в родительском чате кончился штрафом в Башкирии

Posted 27 декабря, 06:39
Published 27 декабря, 06:39
Modified 27 декабря, 07:51
Updated 27 декабря, 07:51
Оказывается, родительские чаты — это не только место для обсуждения школьных заданий и детских праздников, но и арена для настоящих онлайн-баталий. В Буздякском районе одна из таких словесных перепалок закончилась судебным разбирательством и штрафом для одной из участниц.
Как выяснилось, в сентябре 2024 года в родительском чате, где обсуждались вопросы организации детского праздника, одна из мам не сдержала эмоций и оскорбила другую родительницу. В чате присутствовало около 20 человек, и прокуратура сочла высказывания обидчицы публичным оскорблением.
По результатам проверки прокуратура возбудила дело об административном правонарушении. Мировой судья признал женщину виновной и назначил ей штраф в размере 3 000 рублей.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе агрессивный русофоб-водитель автобуса лишился работы из-за хамства и оскорблений в адрес пассажиров.