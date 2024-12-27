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Posted 27 декабря, 19:00

Published 27 декабря, 19:00

Modified 27 декабря, 20:25

Updated 27 декабря, 20:25

Сегодня в Уфе: подвиг Киркорова и чиновники без Нового года

Сегодня в Уфе: подвиг Киркорова и чиновники без Нового года

27 декабря 2024, 19:00
Фото: Антон Тарасов / Telegram.
Главные новости Уфы и всё, что нужно знать на сегодня, 28 декабря — в ежедневном дайджесте Mkset.

Погода в Уфе

В Уфе в субботу, 28 декабря, будет преобладать облачная погода. На всю ночь зарядят снегопады, на дорогах автолюбителей поджидает полный букет неблагоприятных условий. Днем осадки будут незначительными. Ветер — западного и юго-западного направлений, его скорость составит от 7 до 12 м/с. Температура ночью опустится до -2°C…-4°C, днем же потеплеет до -1°C…-3°C.

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Перекрытия улиц в Уфе

  • улица Пушкина (от Цюрупы до Ленина) перекрывается с 15:00 31 декабря до 22:00 1 января — ограничения вводятся в связи с проведением фестиваля «Терра Зима 2025» (12+).

Куда сходить в Уфе

Предновогодняя ярмарка (12+)

Организаторы обещают более полусотни торговых точек, концертную программу, подарки, угощения и розыгрыш призов.

  • Где: парковка центра «Артерия» (проспект Октября, 67/2)
  • Когда: 28 декабря, 10:00–18:00.

Сквер микрорайона «Яркий»

Очередной новогодний городок открылся в микрорайоне «Яркий» в Дёме. Локацию можно использовать как место для праздничной фотосессии, чтобы наполнить свои профили в соцсетях новогодним шармом.

Фото: Антон Тарасов / Telegram

Каток ипподрома «Акбузат»

Ледовая площадка под открытым небом откроется с насыщенной праздничной программой.

  • Где: Менделеева, 174/1;
  • Когда: 28 декабря, 16:00.

Ранее редакция Mkset публиковала полный список катков Уфы.

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Что почитать в Новый год и зимой

Рекомендуем книги, которые добавят уюта и немного волшебства в зимние каникулы.

«Рождественская песнь», Чарльз Диккенс (6+)

Волшебная история о скряге, который благодаря духам прошлого, настоящего и будущего понимает ценность доброты и любви.

«Хроники Нарнии», Льюис Клайв (6+)

Попадая в волшебную страну через платяной шкаф, дети оказываются в центре борьбы добра и зла.

«Ночь перед Рождеством», Николай Гоголь (6+)

Гоголь мастерски соединяет мистику, юмор и деревенский колорит в своей повести. Волшебная ночь, когда черт крадет луну, кузнец Вакула отправляется за черевиками для возлюбленной, а герои встречают рождественские чудеса и проказы нечисти.

Итоги дня — главные новости Уфы

Топ-5 новостей Уфы за минувшую пятницу, 27 декабря.

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