Сегодня в Уфе: подвиг Киркорова и чиновники без Нового года

Posted 27 декабря, 19:00
Published 27 декабря, 19:00
Modified 27 декабря, 20:25
Updated 27 декабря, 20:25
В Уфе в субботу, 28 декабря, будет преобладать облачная погода. На всю ночь зарядят снегопады, на дорогах автолюбителей поджидает полный букет неблагоприятных условий. Днем осадки будут незначительными. Ветер — западного и юго-западного направлений, его скорость составит от 7 до 12 м/с. Температура ночью опустится до -2°C…-4°C, днем же потеплеет до -1°C…-3°C.
Организаторы обещают более полусотни торговых точек, концертную программу, подарки, угощения и розыгрыш призов.
Очередной новогодний городок открылся в микрорайоне «Яркий» в Дёме. Локацию можно использовать как место для праздничной фотосессии, чтобы наполнить свои профили в соцсетях новогодним шармом.
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