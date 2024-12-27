Сегодня в Уфе: подвиг Киркорова и чиновники без Нового года

В Уфе в субботу, 28 декабря, будет преобладать облачная погода. На всю ночь зарядят снегопады, на дорогах автолюбителей поджидает полный букет неблагоприятных условий. Днем осадки будут незначительными. Ветер — западного и юго-западного направлений, его скорость составит от 7 до 12 м/с. Температура ночью опустится до -2°C…-4°C, днем же потеплеет до -1°C…-3°C.