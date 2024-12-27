«Салават Юлаев» лишился важного нападающего

Posted 27 декабря, 13:54
Published 27 декабря, 13:54
Modified 27 декабря, 20:32
Updated 27 декабря, 20:32
Как пояснили в хоккейном клубе, договор был расторгнут по обоюдному согласию с форвардом и руководством «Салавата». Свою карьеру Шаров продолжит с екатеринбургским «Автомобилистом». Спортсмен будет играть за команду как минимум до конца сезона КХЛ.
За сезон 2023/24 годов Шаров набрал 74 очка за «Салавата Юлаева». Руководство клуба поблагодарило хоккеиста за совместную работу и пожелало удачи в дальнейшей карьере.
Ранее Mkset сообщал о том, что «Салават Юлаев» вышел победителем из игры с хабаровским «Амуром» со счётом 5:0.