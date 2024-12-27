«Салават Юлаев» лишился важного нападающего

Как пояснили в хоккейном клубе, договор был расторгнут по обоюдному согласию с форвардом и руководством «Салавата». Свою карьеру Шаров продолжит с екатеринбургским «Автомобилистом». Спортсмен будет играть за команду как минимум до конца сезона КХЛ.