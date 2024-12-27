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Posted 27 декабря, 13:54

Published 27 декабря, 13:54

Modified 27 декабря, 20:32

Updated 27 декабря, 20:32

Александр Шаров ушёл из «Салавата Юлаева»

«Салават Юлаев» лишился важного нападающего

27 декабря 2024, 13:54
Фото: ХК «Салават Юлаев».

Александр Шаров ушёл из «Салавата Юлаева»

Один из форвардов уфимского хоккейного клуба Александр Шаров расторг контракт с командой, сообщили представители «СЮ» в пятницу, 27 декабря.

Как пояснили в хоккейном клубе, договор был расторгнут по обоюдному согласию с форвардом и руководством «Салавата». Свою карьеру Шаров продолжит с екатеринбургским «Автомобилистом». Спортсмен будет играть за команду как минимум до конца сезона КХЛ.

За сезон 2023/24 годов Шаров набрал 74 очка за «Салавата Юлаева». Руководство клуба поблагодарило хоккеиста за совместную работу и пожелало удачи в дальнейшей карьере.

«Салават Юлаев» обыграл хабаровский «Амур»
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Ранее Mkset сообщал о том, что «Салават Юлаев» вышел победителем из игры с хабаровским «Амуром» со счётом 5:0.

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