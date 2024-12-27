Ребенок чуть не умер в автобусной давке в Уфе

Женщина поделилась вопиющей ситуацией: якобы ребенок в автобусе чуть не умер, потому что его прижали в давке. Также уфимка отметила, что зачастую автобусы не останавливаются на остановках из-за перегруза. Даже двери в автобусе закрываются с трудом — люди чуть ли не вываливаюся из транспорта.