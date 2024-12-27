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Posted 27 декабря, 08:21

Published 27 декабря, 08:21

Modified 27 декабря, 08:32

Updated 27 декабря, 08:32

Ребенок чуть не умер в автобусной давке в Уфе

Ребенок чуть не умер в автобусной давке в Уфе

27 декабря 2024, 08:21
Фото: 1MI.
Проезд в общественном транспорте опасен для здоровья и жизни уфимцев, пожаловалась местная жительница в пятницу, 27 ноября.

Настоящий крик души случился у уфимки в официальном чате мэрии Уфы. Женщина пожаловалась на перегруженный транспорт маршрута №266, которым активно пользуются дети, школьники и студенты, так как автобусы следуют по остановкам возле садиков, школ, колледжей и вузов.

Остановки маршрута 226 в Уфе
Остановки маршрута 226 в Уфе
Остановки маршрута 226 в Уфе
Остановки маршрута 226 в Уфе
Остановки маршрута 226 в Уфе. Фото: 2GIS

Женщина поделилась вопиющей ситуацией: якобы ребенок в автобусе чуть не умер, потому что его прижали в давке. Также уфимка отметила, что зачастую автобусы не останавливаются на остановках из-за перегруза. Даже двери в автобусе закрываются с трудом — люди чуть ли не вываливаюся из транспорта.

По словам женщины, на горячей линии гортранспорта ей предложили пересесть на автобусы 75-го маршрута. О такой же перегруженности этих автобусов и разных направлениях оператор, как отмечает уфимка, издевательски не задумалась.

Маршрут 75
Маршрут 226
Маршрут 75. Фото: 2GIS

В завершении уфимка потребовала перестать издеваться над местными жителями и организовать перевозку населения на автобусах по маршруту №226 с интервалом в пять минут.

Ранее Mkset сообщил, что в Уфе открыли многострадальный Шакшинский мост.

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