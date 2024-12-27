Ребенок чуть не умер в автобусной давке в Уфе

Posted 27 декабря, 08:21
Published 27 декабря, 08:21
Modified 27 декабря, 08:32
Updated 27 декабря, 08:32
Настоящий крик души случился у уфимки в официальном чате мэрии Уфы. Женщина пожаловалась на перегруженный транспорт маршрута №266, которым активно пользуются дети, школьники и студенты, так как автобусы следуют по остановкам возле садиков, школ, колледжей и вузов.
Женщина поделилась вопиющей ситуацией: якобы ребенок в автобусе чуть не умер, потому что его прижали в давке. Также уфимка отметила, что зачастую автобусы не останавливаются на остановках из-за перегруза. Даже двери в автобусе закрываются с трудом — люди чуть ли не вываливаюся из транспорта.
По словам женщины, на горячей линии гортранспорта ей предложили пересесть на автобусы 75-го маршрута. О такой же перегруженности этих автобусов и разных направлениях оператор, как отмечает уфимка, издевательски не задумалась.
В завершении уфимка потребовала перестать издеваться над местными жителями и организовать перевозку населения на автобусах по маршруту №226 с интервалом в пять минут.
Ранее Mkset сообщил, что в Уфе открыли многострадальный Шакшинский мост.