Пьяный весельчак остался без авто в Башкирии

Внимание инспекторов ДПС из Нефтекамска привлекла катающаяся по городу «Тойота» с выключенными фарами. Автомобиль догнали, остановили, проверили документы. Однако инспекторов смутил слишком веселый настрой водителя и исходящей от него запах алкоголя. Мужчина «искрометно» шутил и сыпал юмором.