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Posted 27 декабря, 06:26

Published 27 декабря, 06:26

Modified 27 декабря, 08:10

Updated 27 декабря, 08:10

Нарушитель насмешил гаишников в Башкортостане

Пьяный весельчак остался без авто в Башкирии

27 декабря 2024, 06:26
Фото: Госавтоинспекция Башкортостана.

Нарушитель насмешил гаишников в Башкортостане

Выпивший автолюбитель из Нефтекамска остался без машины, сообщили в региональном МВД в пятницу, 27 декабря.

Внимание инспекторов ДПС из Нефтекамска привлекла катающаяся по городу «Тойота» с выключенными фарами. Автомобиль догнали, остановили, проверили документы. Однако инспекторов смутил слишком веселый настрой водителя и исходящей от него запах алкоголя. Мужчина «искрометно» шутил и сыпал юмором.

Алкотестер показал не такой веселый результат — 1,352 мг/л, при допустимой норме 0,160 мг/л.

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Промилле — таблица значений
Промилле — таблица значений. Фото: ic-mkk.ru/avtoyurist
— 1,352 мг/л. По вам и не скажешь.
— Че много, да? — удивленно уточнил мужчина, однако с показателем согласился.

На автолюбителя составили протокол, а машину, с уже включенными фарами, отправили на штрафстоянку на эвакуаторе.

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