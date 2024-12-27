Пьяный весельчак остался без авто в Башкирии

Posted 27 декабря, 06:26
Published 27 декабря, 06:26
Modified 27 декабря, 08:10
Updated 27 декабря, 08:10
Внимание инспекторов ДПС из Нефтекамска привлекла катающаяся по городу «Тойота» с выключенными фарами. Автомобиль догнали, остановили, проверили документы. Однако инспекторов смутил слишком веселый настрой водителя и исходящей от него запах алкоголя. Мужчина «искрометно» шутил и сыпал юмором.
Алкотестер показал не такой веселый результат — 1,352 мг/л, при допустимой норме 0,160 мг/л.
— 1,352 мг/л. По вам и не скажешь.
— Че много, да? — удивленно уточнил мужчина, однако с показателем согласился.
На автолюбителя составили протокол, а машину, с уже включенными фарами, отправили на штрафстоянку на эвакуаторе.
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