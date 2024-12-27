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Posted 26 декабря, 21:02

Published 26 декабря, 21:02

Modified 26 декабря, 22:16

Updated 26 декабря, 22:16

В Башкирии ввели дополнительные электрички

Праздничные поезда ввели в Башкирии

26 декабря 2024, 21:02
Фото: 1MI.

В Башкирии ввели дополнительные электрички

Новогодний подарок подготовила компания РЖД уфимцам — рассказали в Минтрансе Башкортостана в пятницу, 27 декабря.

В связи с ростом спроса на билеты в электричках в новогодние праздники, в Уфе увеличили число вагонов пригородных поездов с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.

С полным перечнем отправлений, в которые число мест будет больше обычного, можно ознакомиться в публикации Минтранса Республики Башкортостан.

Транспортную акцию продлили в Уфе
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Ранее Mkset сообщал о том, что проезд на автобусах в Уфе временно стал стоить ₽13. Щедрости властей города хватило на продление акции вплоть до конца I квартала 2025 года.

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