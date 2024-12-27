Праздничные поезда ввели в Башкирии

Posted 26 декабря, 21:02
Published 26 декабря, 21:02
Modified 26 декабря, 22:16
Updated 26 декабря, 22:16
В связи с ростом спроса на билеты в электричках в новогодние праздники, в Уфе увеличили число вагонов пригородных поездов с 28 декабря 2024 года по 12 января 2025 года.
С полным перечнем отправлений, в которые число мест будет больше обычного, можно ознакомиться в публикации Минтранса Республики Башкортостан.
Ранее Mkset сообщал о том, что проезд на автобусах в Уфе временно стал стоить ₽13. Щедрости властей города хватило на продление акции вплоть до конца I квартала 2025 года.