Подарки для коллег на Новый год: 9 идей, которые удивят и порадуют!

Posted 27 декабря, 09:42
Published 27 декабря, 09:42
Modified 27 декабря, 09:45
Updated 27 декабря, 09:45
Выбор подарков для коллег — это всегда своего рода искусство. Ведь нужно соблюдать баланс между уважением и личным вниманием, при этом избежать слишком формальных или, наоборот, слишком личных презентов. С этим могут возникнуть трудности, особенно когда хочется, чтобы подарок был не просто очередной безликой безделушкой, а по-настоящему приятным и полезным.
Важно, чтобы подарок был практичным, стильным и подходил конкретному человеку. А еще — не забывайте, что новогодние подарки должны быть лёгкими и весёлыми, чтобы создавать атмосферу праздника!
Плед — это один из самых универсальных подарков, который будет кстати каждому. Такой подарок не только согреет в холодные зимние дни, но и создаст атмосферу уюта. Выбирайте модели из мягких материалов, например, шерсти или флиса, с нейтральными цветами, чтобы подарок подошел под любой интерьер.
Стоимость хорошего пледа варьируется от 700 до 2000 рублей в зависимости от качества ткани и бренда.
Практичный аксессуар, который всегда пригодится в офисе — это коврик для стола. Такой подарок не только улучшит внешний вид рабочего места, но и защитит поверхность от повреждений, ведь многие используют столы как подставки для клавиатуры или мыши. При выборе стоит ориентироваться на стиль дизайна: коврики с забавными цитатами или минималистичным рисунком подойдут для большинства офисов. Цена варьируется от 300 до 1000 рублей.
Кружка — это подарок, который всегда уместен и всегда полезен. Необходимо только выбрать дизайн, который будет отражать интересы получателя. Возможно, это будет кружка с интересной цитатой, забавным изображением или персонализированная с именем. Такой подарок стоит от 200 до 1000 рублей в зависимости от материала и персонализации. Даже в самых строгих офисах такой подарок вызовет улыбку и поднимет настроение в перерывах на кофе.
Этот подарок наполнен магией праздника и создаёт атмосферу веселья на рабочем месте. Печенье с предсказаниями — это не только вкусно, но и необычно. Каждый коллега получит своё маленькое предсказание на будущий год, что добавит интригу в офисные будни. К тому же, упаковка такого подарка тоже может быть оригинальной — с новогодними мотивами или в тематической коробке. Цена варьируется от 300 до 600 рублей за коробку.
Когда на улице мороз, тепло и забота всегда ценятся. Варежки — это подарок, который согреет в зимний день и создаст ощущение уюта. Важно выбрать нейтральный стиль и универсальные цвета, чтобы они подошли каждому. Варежки могут быть из шерсти или других натуральных материалов, которые обеспечат тепло и комфорт. Стоимость варежек от 500 до 1200 рублей в зависимости от качества материала.
Если с выбором подарка сложно угадать, то подарочный сертификат станет отличным решением. С помощью сертификата коллеги смогут выбрать то, что им действительно нужно или что принесет удовольствие. Это может быть сертификат в магазин косметики, одежды или даже в кафе. Сертификаты часто продаются на сумму от 500 до 3000 рублей и дают полную свободу выбора.
Ароматные свечи — это не только подарки, но и элементы декора, которые могут создать атмосферу покоя и уюта на рабочем месте или дома. Выбирайте свечи с натуральными ароматами, такими как лаванда, ваниль или цитрусовые. Они создают расслабляющую атмосферу, которая особенно приятна в зимние вечера. Цена на ароматные свечи колеблется от 400 до 1000 рублей, в зависимости от бренда и качества.
Если коллеги любят собираться вместе и отдыхать от работы, то настольные игры станут отличным подарком. Они помогут укрепить командный дух и подарят незабываемые моменты. Существует масса вариантов: от классических карт до стратегических игр. Важно выбрать что-то, что будет интересно всем — от новичков до опытных игроков. Стоимость настольных игр начинается от 500 рублей и может достигать 3000 рублей за более сложные и детализированные игры.
Шарф или снуд — отличный выбор для подарка коллегам. Он не только согреет, но и подчеркнёт стиль получателя. Выбирайте нейтральные цвета, чтобы подарок подошел практически каждому. Изделия из шерсти или кашемира подойдут для зимнего сезона. Стоимость таких аксессуаров колеблется от 600 до 2000 рублей в зависимости от материала и бренда.
Для коллег, которые ценят порядок на рабочем месте, подарите стильный и удобный органайзер для канцелярии. Он поможет навести порядок на столе и всегда иметь под рукой нужные предметы. Такой подарок будет не только практичным, но и стильным. Стоимость начинается от 400 до 1200 рублей в зависимости от материала и дизайна.
Теперь, когда выбор подарков стал намного проще, можно устроить увлекательную игру для коллег — «Тайный Санта». Правила просты: каждый выбирает коллегу, которому нужно купить подарок, но сам остаётся анонимом. Задача — подобрать такой подарок, который понравится, но чтобы никто не догадался, кто его сделал. Это отличное развлечение, которое сплотит коллектив и сделает новогодние праздники ещё более весёлыми.
Собирайтесь в офисе, обменивайтесь идеями и будьте уверены — ваш подарок обязательно принесет радость и оставит приятные воспоминания!
Источник: championat
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