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Posted 27 декабря, 09:42

Published 27 декабря, 09:42

Modified 27 декабря, 09:45

Updated 27 декабря, 09:45

Подарки для коллег на Новый год: 9 идей, которые удивят и порадуют!

Подарки для коллег на Новый год: 9 идей, которые удивят и порадуют!

27 декабря 2024, 09:42
Фото: Изображение Midjourney. Подарки для коллег на Новый год: 9 идей, которые удивят и порадуют!
Новый год — время чудес, и даже коллеги могут стать участниками этого волшебства. Подарки для рабочих — задача непростая, ведь нужно учитывать не только личные предпочтения, но и деловой этикет. Собрали 9 интересных идей, которые помогут вам порадовать коллег.

Выбор подарков для коллег — это всегда своего рода искусство. Ведь нужно соблюдать баланс между уважением и личным вниманием, при этом избежать слишком формальных или, наоборот, слишком личных презентов. С этим могут возникнуть трудности, особенно когда хочется, чтобы подарок был не просто очередной безликой безделушкой, а по-настоящему приятным и полезным.

Важно, чтобы подарок был практичным, стильным и подходил конкретному человеку. А еще — не забывайте, что новогодние подарки должны быть лёгкими и весёлыми, чтобы создавать атмосферу праздника!

1. Плед — уютный и универсальный подарок для всех

Плед — это один из самых универсальных подарков, который будет кстати каждому. Такой подарок не только согреет в холодные зимние дни, но и создаст атмосферу уюта. Выбирайте модели из мягких материалов, например, шерсти или флиса, с нейтральными цветами, чтобы подарок подошел под любой интерьер.

Стоимость хорошего пледа варьируется от 700 до 2000 рублей в зависимости от качества ткани и бренда.

Плед — уютный и универсальный подарок для всех
Плед — уютный и универсальный подарок для всех. Фото: Изображение Midjourney

2. Коврик для стола

Практичный аксессуар, который всегда пригодится в офисе — это коврик для стола. Такой подарок не только улучшит внешний вид рабочего места, но и защитит поверхность от повреждений, ведь многие используют столы как подставки для клавиатуры или мыши. При выборе стоит ориентироваться на стиль дизайна: коврики с забавными цитатами или минималистичным рисунком подойдут для большинства офисов. Цена варьируется от 300 до 1000 рублей.

3. Кружка для уютных перерывов

Кружка — это подарок, который всегда уместен и всегда полезен. Необходимо только выбрать дизайн, который будет отражать интересы получателя. Возможно, это будет кружка с интересной цитатой, забавным изображением или персонализированная с именем. Такой подарок стоит от 200 до 1000 рублей в зависимости от материала и персонализации. Даже в самых строгих офисах такой подарок вызовет улыбку и поднимет настроение в перерывах на кофе.

3. Печенье с предсказаниями: оригинальность и веселье

Этот подарок наполнен магией праздника и создаёт атмосферу веселья на рабочем месте. Печенье с предсказаниями — это не только вкусно, но и необычно. Каждый коллега получит своё маленькое предсказание на будущий год, что добавит интригу в офисные будни. К тому же, упаковка такого подарка тоже может быть оригинальной — с новогодними мотивами или в тематической коробке. Цена варьируется от 300 до 600 рублей за коробку.

Кружка для уютных перерывов
Кружка для уютных перерывов. Фото: Изображение Midjourney

4. Варежки — подарок для холодной зимы

Когда на улице мороз, тепло и забота всегда ценятся. Варежки — это подарок, который согреет в зимний день и создаст ощущение уюта. Важно выбрать нейтральный стиль и универсальные цвета, чтобы они подошли каждому. Варежки могут быть из шерсти или других натуральных материалов, которые обеспечат тепло и комфорт. Стоимость варежек от 500 до 1200 рублей в зависимости от качества материала.

5. Подарочные сертификаты: свобода выбора

Если с выбором подарка сложно угадать, то подарочный сертификат станет отличным решением. С помощью сертификата коллеги смогут выбрать то, что им действительно нужно или что принесет удовольствие. Это может быть сертификат в магазин косметики, одежды или даже в кафе. Сертификаты часто продаются на сумму от 500 до 3000 рублей и дают полную свободу выбора.

6. Ароматная свеча: создание уюта и стиля

Ароматные свечи — это не только подарки, но и элементы декора, которые могут создать атмосферу покоя и уюта на рабочем месте или дома. Выбирайте свечи с натуральными ароматами, такими как лаванда, ваниль или цитрусовые. Они создают расслабляющую атмосферу, которая особенно приятна в зимние вечера. Цена на ароматные свечи колеблется от 400 до 1000 рублей, в зависимости от бренда и качества.

Ароматная свеча: создание уюта и стиля
Ароматная свеча: создание уюта и стиля. Фото: Изображение Midjourney

7. Настольные игры для коллектива

Если коллеги любят собираться вместе и отдыхать от работы, то настольные игры станут отличным подарком. Они помогут укрепить командный дух и подарят незабываемые моменты. Существует масса вариантов: от классических карт до стратегических игр. Важно выбрать что-то, что будет интересно всем — от новичков до опытных игроков. Стоимость настольных игр начинается от 500 рублей и может достигать 3000 рублей за более сложные и детализированные игры.

8. Шарф или снуд

Шарф или снуд — отличный выбор для подарка коллегам. Он не только согреет, но и подчеркнёт стиль получателя. Выбирайте нейтральные цвета, чтобы подарок подошел практически каждому. Изделия из шерсти или кашемира подойдут для зимнего сезона. Стоимость таких аксессуаров колеблется от 600 до 2000 рублей в зависимости от материала и бренда.

9. Секретарь для стола: порядок и удобство

Для коллег, которые ценят порядок на рабочем месте, подарите стильный и удобный органайзер для канцелярии. Он поможет навести порядок на столе и всегда иметь под рукой нужные предметы. Такой подарок будет не только практичным, но и стильным. Стоимость начинается от 400 до 1200 рублей в зависимости от материала и дизайна.

Настольные игры для коллектива
Настольные игры для коллектива. Фото: 1MI

Подсказка для подарков и игра «Тайный Санта»

Теперь, когда выбор подарков стал намного проще, можно устроить увлекательную игру для коллег — «Тайный Санта». Правила просты: каждый выбирает коллегу, которому нужно купить подарок, но сам остаётся анонимом. Задача — подобрать такой подарок, который понравится, но чтобы никто не догадался, кто его сделал. Это отличное развлечение, которое сплотит коллектив и сделает новогодние праздники ещё более весёлыми.

Собирайтесь в офисе, обменивайтесь идеями и будьте уверены — ваш подарок обязательно принесет радость и оставит приятные воспоминания!

Источник: championat

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