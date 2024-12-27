Подарки для коллег на Новый год: 9 идей, которые удивят и порадуют!

Этот подарок наполнен магией праздника и создаёт атмосферу веселья на рабочем месте. Печенье с предсказаниями — это не только вкусно, но и необычно. Каждый коллега получит своё маленькое предсказание на будущий год, что добавит интригу в офисные будни. К тому же, упаковка такого подарка тоже может быть оригинальной — с новогодними мотивами или в тематической коробке. Цена варьируется от 300 до 600 рублей за коробку.