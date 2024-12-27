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Posted 27 декабря, 08:57

Published 27 декабря, 08:57

Modified 27 декабря, 09:43

Updated 27 декабря, 09:43

Рост цен на топливо зафиксировали в Башкортостане

Платить и плакать: цены на бензин взлетели в Башкирии

27 декабря 2024, 08:57
Фото: 1MI.

Рост цен на топливо зафиксировали в Башкортостане

Стоимость бензина в Уфе перешагнула психологический барьер, согласно данным Росстата на пятницу, 27 декабря.
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Средняя цена топлива в Башкирии выросла на 22 копейки за неделю до ₽58,05 за литр. Причем подорожал бензин всех марок. Цена на бензин на заправках в Уфе сегодня примерно такая:

  • АИ-92 прибавил 18 копеек за неделю и достиг ценника в ₽53,91
  • Стоимость АИ-95 выросла на 19 копеек до ₽58,18
  • Цены на АИ-98 и выше поднялись сразу на 51 копейку и шокировали жителей Башкирии ценником в ₽80,72 за литр
  • Дизельное топливо не осталось в стороне от повышения цен, прибавив 35 копеек до ценника в ₽67,42 за литр.

По статистике, бензин подорожал почти по всей России на 21 копейку в среднем до ₽60,57 за литр. Самый большой рост произошел в Волгоградской области (+0,8%), а вот в Республике Тыва произошло небольшое, но приятное снижение цен на 0,5%.

Ранее Mkset рассказал, что бензин в Башкирии оказался не по карману даже уфимскому миллионеру.

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