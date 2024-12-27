Платить и плакать: цены на бензин взлетели в Башкирии

Posted 27 декабря, 08:57
Published 27 декабря, 08:57
Modified 27 декабря, 09:43
Updated 27 декабря, 09:43
Средняя цена топлива в Башкирии выросла на 22 копейки за неделю до ₽58,05 за литр. Причем подорожал бензин всех марок. Цена на бензин на заправках в Уфе сегодня примерно такая:
По статистике, бензин подорожал почти по всей России на 21 копейку в среднем до ₽60,57 за литр. Самый большой рост произошел в Волгоградской области (+0,8%), а вот в Республике Тыва произошло небольшое, но приятное снижение цен на 0,5%.
Ранее Mkset рассказал, что бензин в Башкирии оказался не по карману даже уфимскому миллионеру.