Пенсии в январе придут уфимцам раньше

Posted 27 декабря, 04:15
Published 27 декабря, 04:15
Modified 27 декабря, 04:15
Updated 27 декабря, 04:15
Как стало известно, январские выплаты пенсий через почтовые отделения будут осуществляться в обычном режиме, согласно графику. А вот пенсионерам, получающим деньги через банки, стоит обратить внимание на изменения.
Тем, у кого пенсия обычно приходит на карту 12-го числа месяца, в январе деньги поступят раньше — уже 10 января. Это связано с тем, что 12 января — выходной день. Далее выплаты через банки возобновятся по привычному графику — 21 и 23 января.
Как ранее сообщал Mkset, социальный фонд России проинформировал жителей Башкирии о графике и порядке перечисления выплат семьям с детьми. В связи с новогодними каникулами с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, декабрьский график выплат будет изменен.