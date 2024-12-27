Пенсии в январе придут уфимцам раньше

Тем, у кого пенсия обычно приходит на карту 12-го числа месяца, в январе деньги поступят раньше — уже 10 января. Это связано с тем, что 12 января — выходной день. Далее выплаты через банки возобновятся по привычному графику — 21 и 23 января.