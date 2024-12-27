mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 декабря, 04:15

Published 27 декабря, 04:15

Modified 27 декабря, 04:15

Updated 27 декабря, 04:15

Пенсии в январе придут уфимцам раньше

Пенсии в январе придут уфимцам раньше

27 декабря 2024, 04:15
Фото: Изображение Midjourney.
Некоторым уфимским пенсионерам январские пенсии придут на банковские счета раньше обычного срока, сообщает в пятницу, 27 декабря, Социальный фонд Башкирии.

Как стало известно, январские выплаты пенсий через почтовые отделения будут осуществляться в обычном режиме, согласно графику. А вот пенсионерам, получающим деньги через банки, стоит обратить внимание на изменения.

Тем, у кого пенсия обычно приходит на карту 12-го числа месяца, в январе деньги поступят раньше — уже 10 января. Это связано с тем, что 12 января — выходной день. Далее выплаты через банки возобновятся по привычному графику — 21 и 23 января.

Как ранее сообщал Mkset, социальный фонд России проинформировал жителей Башкирии о графике и порядке перечисления выплат семьям с детьми. В связи с новогодними каникулами с 29 декабря 2024 года по 8 января 2025 года, декабрьский график выплат будет изменен.

Детские пособия в январе не выплатят
Узнать подробнее
Читайте также:
Сегодня в Уфе: конец шакшинской эпопеи, атака БПЛА, арест депутата и рост ценДолги Башкирии выросли вдвоеКомандир взвода батальона Шаймуратова погиб на СВО
#Анжелика Барабаш#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Башкортостан#Россия#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Новый год#Выплаты#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Социальный фонд#Пенсии#Банковские счета#Январь#Социальный фонд Башкирии
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика