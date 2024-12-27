Новогодний маникюр и маникюр 2025, что будет со студиями красоты в 2025 году?

Большинство из них дешевле, чем в салонах. Также популярны объявления от начинающих мастериц, которые предлагают свои услуги по цене ниже рыночной. Все обещают стерильные инструменты и одноразовые расходники. На сколько это правдиво, зависит лишь от совести мастера. Но тем не менее, они создают мощную конкуренцию салонам.