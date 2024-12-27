Новогодний маникюр и маникюр 2025, что будет со студиями красоты в 2025 году?

Posted 27 декабря, 06:00
Published 27 декабря, 06:00
Modified 27 декабря, 06:19
Updated 27 декабря, 06:19
По данным kommersant.ru маникюрные студии в России больше не приносит прибыли.
Это вызвано рядом причин, которые сошлись в конце года. Повышение стоимости услуг, доступностью материалов и оборудования, большим количеством мастеров, работающих на дому, новыми тенденциями в моде.
Стоимость услуги в среднем возросла за 2024 год на 12%.
Женщины делают маникюр сами. Все оборудование для домашнего ухода за ногтями можно купить по доступной цене.
— Второй год я делаю маникюр, педикюр дома. За это время вышла огромная экономия. Основная причина была в самих ногтях. Они очень быстро отрастают. Приходилось ходить каждые две недели. Плюсы очевидны. Пользоваться только своими инструментами безопаснее для здоровья. Никакой заразы не занесу. И качество материалов в салоне давно упало. Только дорогие салоны пользуются премиальными лаками и базой. Цены на все выросли даже в специализированных магазинах, но дома все равно выгоднее делать, — Карина, руководитель логистического отдела, Уфа.
Большое количество доступных предложений в социальных сетях и интернет-сервисах. Например, на сайте объявлений по запросу маникюр вышло 3 485 объявлений.
Большинство из них дешевле, чем в салонах. Также популярны объявления от начинающих мастериц, которые предлагают свои услуги по цене ниже рыночной. Все обещают стерильные инструменты и одноразовые расходники. На сколько это правдиво, зависит лишь от совести мастера. Но тем не менее, они создают мощную конкуренцию салонам.
— Да, какие-то бренды ушли с рынка, но сейчас достаточно качественных российских покрытий. Поэтому цены повысились не сильно. Я отдаю 1800-2000 руб. в салоне. Специалистам на дому не доверяю. А потом в салоне своя атмосфера, — Амира, студентка, Уфа.
Тренд на все натуральное, в том числе и непокрытые лаком ногти, с радостью приняли уставшие тратить время на маникюр женщины.
— На самом деле просто надоело. По два часа сидеть. Да и ногти сильно испортились, — рассказала Рената, педагог из Уфы.
Конечно, руки должны быть ухоженными, а ногти — здоровыми.
По мнению экспертов бьюти индустрии, для красивых и здоровых ногтей регулярного маникюра бывает недостаточно. Необходимо позаботиться о том, чтобы в организме было достаточно витаминов и микроэлементов.
Полезные продукты для улучшения состояния ногтей — это белки растительного и животного происхождения. Продукты, богатые витаминами Е. Нерафинированные масла, орехи. Продукты, содержащие полезны жирные кислоты Омега 3-6. Это жирная морская рыба.
Рекомендациями по уходу за ногтями поделился эксперт, мастер ногтевого сервиса.
— Уход за ногтями начинается за уходом кожей рук. Зимой рекомендуется наносить питательные и увлажняющие крема. Из-за приборов отопления кожа сохнет. С утра лучше наносить легкий, быстро впитывающийся увлажняющий крем, а на ночь ежедневно наносить плотный питательный крем. Очень хорошо перед сном наносить на кожу рук специальное масло, надеть одноразовые перчатки и подержать 15-20 минут. Затем не смывать, а лишь удалить невпитавшиеся остатки. Не менее важен уход за кутикулой. Обычные крема тут не подходят. Нужно специальное масло. Ежедневно делая массаж кутикулы с маслом у зоны роста ногтя, вы активируете его рост. Важна регулярность, уход за кожей рук и ногтей, — рассказала Сусана Погосян, Уфа, стаж работы мастером ногтевого сервиса 6 лет.
О том, как поддерживать здоровье ногтей зимой мы писали ранее:
Выбор на рынке ногтевого сервиса большой. Каждая выбирает то, что подходит лично ей. Небольшое повышение цен не застваит уфимок отказаться от маникюра в салонах и студиях. Те, кто желает сэкономить, также имеет выбор.
Тенденция «голых» ногтей тоже требует ухода. А здоровые красивые ногти в любом случае — это грамотный систематический уход и правильное питание.