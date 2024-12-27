Новогодние подарки разочаруют уфимцев

В преддверии новогодней суеты, когда витрины магазинов пестрят праздничными украшениями, а люди снуют в поисках идеальных подарков, исследование приоткрыло завесу тайны над тем, чего же на самом деле хотят уфимцы (и, в целом, россияне). Оказывается, самым желанным подарком являются деньги — об этом мечтает 21% опрошенных. Однако, увы, получить их посчастливится лишь половине из мечтателей: только 12% планируют дарить именно денежные знаки.