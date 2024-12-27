Новогодние подарки разочаруют уфимцев

Posted 27 декабря, 10:53
Published 27 декабря, 10:53
Modified 27 декабря, 11:29
Updated 27 декабря, 11:29
В преддверии новогодней суеты, когда витрины магазинов пестрят праздничными украшениями, а люди снуют в поисках идеальных подарков, исследование приоткрыло завесу тайны над тем, чего же на самом деле хотят уфимцы (и, в целом, россияне). Оказывается, самым желанным подарком являются деньги — об этом мечтает 21% опрошенных. Однако, увы, получить их посчастливится лишь половине из мечтателей: только 12% планируют дарить именно денежные знаки.
В топ желанных подарков также вошли абонементы в спортзал (16%) и подарочные сертификаты (15%). Не против уфимцы и получить электронные гаджеты (12%) или отправиться в путешествие (11%). Парфюмерия и косметика тоже не остаются в стороне — их хотели бы получить 10% опрошенных. Менее популярны одежда и обувь (6%), сувениры (5%) и ювелирные изделия (4%).
А вот дарить уфимцы, судя по всему, планируют совершенно другое. Лидируют парфюмерия и косметика (19%), а также сувениры (18%). Подарочные сертификаты получат 12% счастливчиков, электронные гаджеты — 11%, а одежду или обувь — 10%. На дорогие подарки, увы, раскошеливаются немногие: ювелирку подарят лишь 8%, бытовую технику — 6%, абонементы в спортзал — всего 2%, а путешествия — и вовсе мизерные 1,8%.
В целом, исследование показало, что Новый год для жителей Башкирии — важный праздник, который отмечают с размахом. По данным авторов исследования, 94% планируют дарить подарки, и большинство (54%) уложатся в сумму до 10 000 рублей. Тем не менее, разница между тем, что хотят получить и что в итоге получат, остается довольно существенной.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе на Советской площади развернется фестиваль «Терра Зима» (3+), предлагая горожанам и гостям столицы необычный формат новогоднего торжества.