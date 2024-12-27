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Posted 26 декабря, 21:04

Published 26 декабря, 21:04

Modified 26 декабря, 22:15

Updated 26 декабря, 22:15

В Башкирии произошла жестокая драка на корпоративе

Мордобой, разбитое стекло и поваленный стол: корпоратив в Уфе пошёл не по плану

26 декабря 2024, 21:04
Фото: Telegram/Mash Batash.

В Башкирии произошла жестокая драка на корпоративе

Поводом для стыда стал вечер отдыха среди работников одной из организаций в уфимском Нагаево — кадры жестоких разборок публикует местный Telegram-канал в пятницу, 27 декабря.

На записи видны и слышны все традиционные атрибуты отечественных вечеринок сотрудников — разбитое стекло, обильная нецензурная брань и нещадное избиение оппонента.

Как рассказали очевидцы, случился конфликт между двумя мужчинами из-за ревности — одному из героев записи показалось, что коллега решил посоперничать с ним за внимание жены, оказывая той знаки внимания. Кавалеры вышли на дуэль методом мордобоя.

Видео: Telegram/Mash Batash.
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Ещё больше трэш-историй с уфимским корпоративов ранее Mkset собирал в своей публикации.

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