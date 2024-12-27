Мордобой, разбитое стекло и поваленный стол: корпоратив в Уфе пошёл не по плану

Posted 26 декабря, 21:04
Published 26 декабря, 21:04
Modified 26 декабря, 22:15
Updated 26 декабря, 22:15
На записи видны и слышны все традиционные атрибуты отечественных вечеринок сотрудников — разбитое стекло, обильная нецензурная брань и нещадное избиение оппонента.
Как рассказали очевидцы, случился конфликт между двумя мужчинами из-за ревности — одному из героев записи показалось, что коллега решил посоперничать с ним за внимание жены, оказывая той знаки внимания. Кавалеры вышли на дуэль методом мордобоя.