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Posted 27 декабря, 07:04

Published 27 декабря, 07:04

Modified 27 декабря, 07:53

Updated 27 декабря, 07:53

Более 1200 жителей Башкортостан оформили соцконтракт

Многодетным семьям раздают по ₽350’000 в Башкирии

27 декабря 2024, 07:04
Фото: 1MI.

Более 1200 жителей Башкортостан оформили соцконтракт

В регионе многодетные семьи могут получить финансовую поддержку от государства на открытие собственного дела, сообщает 27 декабря министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова.

Как стало известно, в Республике Башкортостан набирает популярность программа социального контракта, благодаря которой и многодетные семьи могут не только улучшить свое материальное положение, но и открыть собственный бизнес. Так, 84 многодетные семьи уже воспользовались этой возможностью и запустили свое дело.

Среди них — Марина и Петр Смирновы из Бирска, которые, получив от государства 350 000 рублей, открыли цех по врезке и сборке дверей. Марина узнала о программе случайно, когда оформляла пособия для семьи. Заинтересовавшись, они с мужем составили бизнес-план, который был одобрен, и получили финансирование.

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По словам министра Ленары Ивановой, с начала 2024 года государство поддержало соцконтрактами уже 1200 жителей Башкирии.

— Желающие узнать о программе подробнее и получить консультацию могут обратиться в филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения, центры занятости населения, службы семьи республики или отделения МФЦ, — комментирует Ленара Иванова.
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Как ранее сообщал Mkset, Башкортостанское отделение Соцфонда сообщило об условиях для получения единого пособия в регионе.

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