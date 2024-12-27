Многодетным семьям раздают по ₽350’000 в Башкирии

Posted 27 декабря, 07:04
Published 27 декабря, 07:04
Modified 27 декабря, 07:53
Updated 27 декабря, 07:53
Как стало известно, в Республике Башкортостан набирает популярность программа социального контракта, благодаря которой и многодетные семьи могут не только улучшить свое материальное положение, но и открыть собственный бизнес. Так, 84 многодетные семьи уже воспользовались этой возможностью и запустили свое дело.
Среди них — Марина и Петр Смирновы из Бирска, которые, получив от государства 350 000 рублей, открыли цех по врезке и сборке дверей. Марина узнала о программе случайно, когда оформляла пособия для семьи. Заинтересовавшись, они с мужем составили бизнес-план, который был одобрен, и получили финансирование.
По словам министра Ленары Ивановой, с начала 2024 года государство поддержало соцконтрактами уже 1200 жителей Башкирии.
— Желающие узнать о программе подробнее и получить консультацию могут обратиться в филиалы Республиканского центра социальной поддержки населения, центры занятости населения, службы семьи республики или отделения МФЦ, — комментирует Ленара Иванова.
Как ранее сообщал Mkset, Башкортостанское отделение Соцфонда сообщило об условиях для получения единого пособия в регионе.