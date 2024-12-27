Многодетным семьям раздают по ₽350’000 в Башкирии

Как стало известно, в Республике Башкортостан набирает популярность программа социального контракта, благодаря которой и многодетные семьи могут не только улучшить свое материальное положение, но и открыть собственный бизнес. Так, 84 многодетные семьи уже воспользовались этой возможностью и запустили свое дело.