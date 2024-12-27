Лоси «зависли» на трапезе перед Новым годом в Башкирии

В преддверии новогодних праздников, когда все вокруг спешат и суетятся, обитатели парка «Аслы-Куль» задают совсем иной темп. Фотоловушка запечатлела «умиротворенную» картину — два лося, абсолютно невозмутимые, наслаждались трапезой. Кадры, словно замедленная съемка, показывают, как сохатые, неспешно и методично, пережевывают свой обед. Похоже, лесные исполины решили основательно подойти к вопросу пищеварения, как бы намекая людям, на важность тщательного пережевывания.