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Posted 27 декабря, 07:49

Published 27 декабря, 07:49

Modified 27 декабря, 08:01

Updated 27 декабря, 08:01

Семейство лосей попало в фотоловушку в Башкортостане

Лоси «зависли» на трапезе перед Новым годом в Башкирии

27 декабря 2024, 07:49
Фото: 1MI.

Семейство лосей попало в фотоловушку в Башкортостане

Обитатели природного парка «Аслы- Куль» стали неожиданными звездами интернета благодаря забавному видеоролику, сообщает в пятницу, 27 декабря, министерство экологии РБ.

В преддверии новогодних праздников, когда все вокруг спешат и суетятся, обитатели парка «Аслы-Куль» задают совсем иной темп. Фотоловушка запечатлела «умиротворенную» картину — два лося, абсолютно невозмутимые, наслаждались трапезой. Кадры, словно замедленная съемка, показывают, как сохатые, неспешно и методично, пережевывают свой обед. Похоже, лесные исполины решили основательно подойти к вопросу пищеварения, как бы намекая людям, на важность тщательного пережевывания.

Снимки, сделанные в преддверии праздника, вызвали волну умиления в социальных сетях. Пользователи не скупились на остроумные комментарии.

— Это они, наверное, к новогоднему обжорству готовятся, тренируются жевать медленно, чтобы потом не переесть.
— Какие милашки! Главное, не торопятся, наслаждаются моментом, прямо как мы должны в эти предпраздничные дни.
— Вот это я понимаю, осознанное питание! А мы все на бегу, на ходу. Лоси нам урок преподают, не иначе, — пишут люди в соцсетях.
Гузель Гильманова

Как ранее сообщал Mkset, редкое для декабря природное явление засняли жители Башкортостана.

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