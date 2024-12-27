Лоси «зависли» на трапезе перед Новым годом в Башкирии

Posted 27 декабря, 07:49
Published 27 декабря, 07:49
Modified 27 декабря, 08:01
Updated 27 декабря, 08:01
В преддверии новогодних праздников, когда все вокруг спешат и суетятся, обитатели парка «Аслы-Куль» задают совсем иной темп. Фотоловушка запечатлела «умиротворенную» картину — два лося, абсолютно невозмутимые, наслаждались трапезой. Кадры, словно замедленная съемка, показывают, как сохатые, неспешно и методично, пережевывают свой обед. Похоже, лесные исполины решили основательно подойти к вопросу пищеварения, как бы намекая людям, на важность тщательного пережевывания.
Снимки, сделанные в преддверии праздника, вызвали волну умиления в социальных сетях. Пользователи не скупились на остроумные комментарии.
— Это они, наверное, к новогоднему обжорству готовятся, тренируются жевать медленно, чтобы потом не переесть.
— Какие милашки! Главное, не торопятся, наслаждаются моментом, прямо как мы должны в эти предпраздничные дни.
— Вот это я понимаю, осознанное питание! А мы все на бегу, на ходу. Лоси нам урок преподают, не иначе, — пишут люди в соцсетях.