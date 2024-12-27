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Posted 27 декабря, 09:41

Published 27 декабря, 09:41

Modified 27 декабря, 09:49

Updated 27 декабря, 09:49

Водитель накопил 168 штрафов в Башкортостане

Лихач из Башкирии заплатит четверть миллиона за нарушения ПДД

27 декабря 2024, 09:41
Фото: 1MI.

Водитель накопил 168 штрафов в Башкортостане

Беспечный водитель из Кушнаренковского района пополнил бюджет штрафами на кругленькую сумму из-за своей любви к нарушениям правил дорожного движения, сообщает в пятницу, 27 декабря, пресс-служба судов РБ.

Как стало известно, 36-летний житель Кушнаренковского района, решил собрать коллекцию штрафов за лето 2024 года. С июня по сентябрь, разъезжая на своих автомобилях KIA K5 и BMW 430 по Уфе и другим городам Башкирии, он умудрился 168 раз нарушить ПДД. Превышение скорости, игнорирование красного света, парковка там, где нельзя — все эти «подвиги» исправно фиксировали дорожные камеры. Нарушения копились, а водитель, видимо, не спешил платить по счетам.

В итоге, все 168 дел об административных правонарушениях рассмотрел мировой судья. Водителя признали виновным в совершении административных правонарушений по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа). Итоговый «счет» оказался весьма внушительным — штраф в размере ₽258 800.

Как ранее сообщал Mkset, запускать фейерверки во дворах жилых домов больше нельзя. В Уфе введён особый противопожарный режим, и за нарушение этого правила придется заплатить штраф.

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