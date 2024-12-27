Лихач из Башкирии заплатит четверть миллиона за нарушения ПДД

Как стало известно, 36-летний житель Кушнаренковского района, решил собрать коллекцию штрафов за лето 2024 года. С июня по сентябрь, разъезжая на своих автомобилях KIA K5 и BMW 430 по Уфе и другим городам Башкирии, он умудрился 168 раз нарушить ПДД. Превышение скорости, игнорирование красного света, парковка там, где нельзя — все эти «подвиги» исправно фиксировали дорожные камеры. Нарушения копились, а водитель, видимо, не спешил платить по счетам.