Лихач из Башкирии заплатит четверть миллиона за нарушения ПДД

Posted 27 декабря, 09:41
Published 27 декабря, 09:41
Modified 27 декабря, 09:49
Updated 27 декабря, 09:49
Как стало известно, 36-летний житель Кушнаренковского района, решил собрать коллекцию штрафов за лето 2024 года. С июня по сентябрь, разъезжая на своих автомобилях KIA K5 и BMW 430 по Уфе и другим городам Башкирии, он умудрился 168 раз нарушить ПДД. Превышение скорости, игнорирование красного света, парковка там, где нельзя — все эти «подвиги» исправно фиксировали дорожные камеры. Нарушения копились, а водитель, видимо, не спешил платить по счетам.
В итоге, все 168 дел об административных правонарушениях рассмотрел мировой судья. Водителя признали виновным в совершении административных правонарушений по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа). Итоговый «счет» оказался весьма внушительным — штраф в размере ₽258 800.
Как ранее сообщал Mkset, запускать фейерверки во дворах жилых домов больше нельзя. В Уфе введён особый противопожарный режим, и за нарушение этого правила придется заплатить штраф.