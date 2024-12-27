Киркоров увеличил уровень рождаемости в уфимской маршрутке

Posted 27 декабря, 12:36
Published 27 декабря, 12:36
Modified 27 декабря, 12:38
Updated 27 декабря, 12:38
Старожил российской эстрады Филипп Киркоров не перестает радовать поклонников удивительными историями из своей жизни с ремешком «не поверите». Недавно певец поделился с «Fametime TV» историей о совершенном 40 лет назад гражданском подвиге.
Однажды, ещё до времен всероссийской славы, Киркоров ехал из Уфы в «какой-то город рядом», когда его попутчица начала рожать прямо в автобусе. Киркоров вспоминает, что принял роды в маршрутке, за что новоиспеченная мама назвала новорожденную дочь в честь будущей звезды — Филиппина.
Однако в комментариях под интервью фанаты в акушерские способности звезды не поверили, посоветов артисту на всякий случай провериться у компетентных специалистов. Наверное, зависитники просто забыли, что талантливый человек талантлив во всем.
Ранее Mkset рассказал о скандале вокруг уфимской маршрутке, в которой чуть не погиб ребенок.