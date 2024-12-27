Киркоров увеличил уровень рождаемости в уфимской маршрутке

Однажды, ещё до времен всероссийской славы, Киркоров ехал из Уфы в «какой-то город рядом», когда его попутчица начала рожать прямо в автобусе. Киркоров вспоминает, что принял роды в маршрутке, за что новоиспеченная мама назвала новорожденную дочь в честь будущей звезды — Филиппина.