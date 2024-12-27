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Posted 27 декабря, 12:36

Published 27 декабря, 12:36

Modified 27 декабря, 12:38

Updated 27 декабря, 12:38

Киркоров увеличил уровень рождаемости в уфимской маршрутке

Киркоров увеличил уровень рождаемости в уфимской маршрутке

27 декабря 2024, 12:36
Фото: Fametime TV.
Сюжет
Интервью
Король российской эстрады Филипп Киркоров однажды принял роды в уфимской маршрутке, поделился он в в интервью в пятницу, 27 декабря.

Старожил российской эстрады Филипп Киркоров не перестает радовать поклонников удивительными историями из своей жизни с ремешком «не поверите». Недавно певец поделился с «Fametime TV» историей о совершенном 40 лет назад гражданском подвиге.

Однажды, ещё до времен всероссийской славы, Киркоров ехал из Уфы в «какой-то город рядом», когда его попутчица начала рожать прямо в автобусе. Киркоров вспоминает, что принял роды в маршрутке, за что новоиспеченная мама назвала новорожденную дочь в честь будущей звезды — Филиппина.

Однако в комментариях под интервью фанаты в акушерские способности звезды не поверили, посоветов артисту на всякий случай провериться у компетентных специалистов. Наверное, зависитники просто забыли, что талантливый человек талантлив во всем.

Ранее Mkset рассказал о скандале вокруг уфимской маршрутке, в которой чуть не погиб ребенок.

Ребенок чуть не умер в автобусной давке в Уфе
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