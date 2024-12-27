Как привести жалюзи в порядок за 30 минут, используя три простых и доступных метода

Если вы хотите, чтобы ваши жалюзи всегда оставались чистыми, не нужно покупать дорогие чистящие средства или тратить кучу времени на уборку. На самом деле, для того чтобы привести их в порядок, достаточно использовать несколько доступных и привычных вещей.