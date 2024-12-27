Как привести жалюзи в порядок за 30 минут, используя три простых и доступных метода

Posted 27 декабря, 10:43
Published 27 декабря, 10:43
Modified 27 декабря, 10:45
Updated 27 декабря, 10:45
Если вы хотите, чтобы ваши жалюзи всегда оставались чистыми, не нужно покупать дорогие чистящие средства или тратить кучу времени на уборку. На самом деле, для того чтобы привести их в порядок, достаточно использовать несколько доступных и привычных вещей.
Эксперты, такие как домохозяйка Мария Жукова, утверждают, что простые способы сэкономят не только деньги, но и силы.
Простые детские салфетки без спирта — это то, что вам нужно, чтобы быстро справиться с грязными жалюзи. Они идеально подходят для мягкой уборки, не оставляя следов и не повреждая пластинки.
— Этот способ особенно удобен для ежедневной чистки, так как не требует дополнительных усилий. Просто откройте жалюзи, аккуратно протрите их с обеих сторон и вуаля! — рассказывает Мария.
Пыль исчезнет, а салфетки можно просто выбросить, избавив себя от лишней грязи. Это быстрый, экологичный и экономичный метод, который, к тому же, не потребует значительных затрат.
Для более интенсивной чистки стоит обратить внимание на щетки, специально предназначенные для жалюзи. Они легко доступны на популярных онлайн-платформах, таких как AliExpress. Есть различные варианты щеток с несколькими маленькими щеточками или даже уникальные модели, которые могут выполнять сухую и влажную уборку одновременно.
Как поясняет эксперт по уборке Мария Жукова, этот инструмент идеально подходит для регулярного удаления пыли. Для более сложных загрязнений достаточно добавить немного моющего средства, и результат не заставит себя ждать. По стоимости такие щетки варьируются от 100 до 500 рублей в зависимости от модели, что делает их доступным вариантом для любой семьи.
Если вам нужно вернуть своим жалюзи первозданный вид, используйте таблетки для посудомоечной машины. Этот способ может показаться нестандартным, но, по словам домохозяйки Марии Жуковой, он реально работает! Для чистки достаточно развести таблетку в тёплой воде и налить раствор в бутылку с пульверизатором. Наносите раствор на жалюзи и оставьте его на несколько минут.
Пыль и грязь будут растворяться, а вам останется просто протереть поверхности сухой тряпкой. Такой метод подходит для пластиковых и металлических жалюзи, а для деревянных — достаточно одной таблетки на литр воды. Стоимость таблеток колеблется от 200 до 600 рублей за упаковку, что вполне оправдывает их многофункциональность.
— Эти три метода помогут вам поддерживать жалюзи в идеальном состоянии, не тратя на уборку много времени и усилий. Важно использовать доступные средства, которые всегда под рукой. Средства для уборки не обязательно должны быть дорогими, чтобы быть эффективными, — считает домохозяйка.
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