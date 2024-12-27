Как найти место для всего: советы оптимизации хранения продуктов перед Новым годом

Новогодние праздники — это не только время радости, но и логистическое испытание для кухни. Еда готовится впрок, холодильник ломится от продуктов, а морозильная камера превращается в забитый шкафчик. Однако паниковать не стоит. Секрет успеха в грамотной организации пространства и нестандартных решениях, которые действительно работают.