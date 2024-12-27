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Posted 27 декабря, 13:18

Published 27 декабря, 13:18

Modified 27 декабря, 20:36

Updated 27 декабря, 20:36

Лихач из Башкирии врезался в ледовый городок

Иномарка уничтожила медведя в Башкирии

27 декабря 2024, 13:18
Фото: Госавтоинспекция Башкортостане.

Лихач из Башкирии врезался в ледовый городок

Пьяный лихач на скорости влетел в ледовый городок, сообщили в региональном МВД в пятницу, 27 декабря.

Ледовый городок в селе Мишкино в одноименном районе лишился световой фигурки медведя, ледяной скульптуры и атмосферы безопасности на волшебном празднике. Дело в том, что изрядно выпивший 22-летний местный житель влетел в городок на «Ауди А6».

Фото: Госавтоинспекция Башкортостана
Видео: tg/Честный репортаж.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как в городские украшения на высокой скорости летит неуправляемая «Ауди». Машина и праздничные украшения получили сильные повреждения.

Сотрудники ГАИ, прибывшие на место происшествия, попросили лихача «подуть в трубочку». В его крови оказалось 0,890 мг/л алкоголя — психотическое, резко неадекватное поведение, согласно таблице значений промилле.

В МВД Башкирии сообщили, что кроме облика праздничного городка, никто не пострадал. Горе-водитель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за пьяную езду, доставлен в отдел для разбирательств в причинах происшествия.

Ранее Mkset рассказал о пьяном лихаче из Уфы, который повеселил инспекторов ГАИ.

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