Иномарка уничтожила медведя в Башкирии

Posted 27 декабря, 13:18
Published 27 декабря, 13:18
Modified 27 декабря, 20:36
Updated 27 декабря, 20:36
Ледовый городок в селе Мишкино в одноименном районе лишился световой фигурки медведя, ледяной скульптуры и атмосферы безопасности на волшебном празднике. Дело в том, что изрядно выпивший 22-летний местный житель влетел в городок на «Ауди А6».
На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как в городские украшения на высокой скорости летит неуправляемая «Ауди». Машина и праздничные украшения получили сильные повреждения.
Сотрудники ГАИ, прибывшие на место происшествия, попросили лихача «подуть в трубочку». В его крови оказалось 0,890 мг/л алкоголя — психотическое, резко неадекватное поведение, согласно таблице значений промилле.
В МВД Башкирии сообщили, что кроме облика праздничного городка, никто не пострадал. Горе-водитель, уже привлекавшийся к уголовной ответственности за пьяную езду, доставлен в отдел для разбирательств в причинах происшествия.
Ранее Mkset рассказал о пьяном лихаче из Уфы, который повеселил инспекторов ГАИ.