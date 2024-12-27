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Posted 26 декабря, 21:54

Published 26 декабря, 21:54

Modified 26 декабря, 22:09

Updated 26 декабря, 22:09

В Нефтекамске выделили ₽6 млн на ремонт детского хирургического отделения

Худшей больнице Башкирии дадут ₽6 млн

26 декабря 2024, 21:54
Фото: Эльдар Валидов / Telegram.

В Нефтекамске выделили ₽6 млн на ремонт детского хирургического отделения

Городская клиника Нефтекамска смогла найти благотворителей для ремонта своих помещений — об этом рассказал мэр Эльдар Валидов в пятницу, 27 декабря.

Фонд «Лаки» решил вложить в больницу сразу ₽6 млн. Эти средства будут направлены на ремонт в детском хирургическом отделении.

Судя по отзывам, в обновлении помещения медицинской организации действительно нуждаются уже длительное время. Бывшие пациенты называют ее худшей в регионе.

— Хорошие новости. Наконец-то взялись за ремонт больницы. Лежали там с малышом, условия ужасные… Особенно санузлы, душевая. Одно название [от неё], — поделилась пользователь Анастасия.

Нефтекамской больнице в декабре 2024 года исполнилось 60 лет. Стационар начал функционировать ещё в 1964-м году, ещё раньше — с января 1960-го года — на базе одного из зданий больницы начала действовать поликлиника Нефтекамска, который сам тогда имел лишь статус рабочего посёлка.

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