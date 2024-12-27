Худшей больнице Башкирии дадут ₽6 млн

Нефтекамской больнице в декабре 2024 года исполнилось 60 лет. Стационар начал функционировать ещё в 1964-м году, ещё раньше — с января 1960-го года — на базе одного из зданий больницы начала действовать поликлиника Нефтекамска, который сам тогда имел лишь статус рабочего посёлка.