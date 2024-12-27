Худшей больнице Башкирии дадут ₽6 млн

Posted 26 декабря, 21:54
Published 26 декабря, 21:54
Modified 26 декабря, 22:09
Updated 26 декабря, 22:09
Фонд «Лаки» решил вложить в больницу сразу ₽6 млн. Эти средства будут направлены на ремонт в детском хирургическом отделении.
Судя по отзывам, в обновлении помещения медицинской организации действительно нуждаются уже длительное время. Бывшие пациенты называют ее худшей в регионе.
— Хорошие новости. Наконец-то взялись за ремонт больницы. Лежали там с малышом, условия ужасные… Особенно санузлы, душевая. Одно название [от неё], — поделилась пользователь Анастасия.
Нефтекамской больнице в декабре 2024 года исполнилось 60 лет. Стационар начал функционировать ещё в 1964-м году, ещё раньше — с января 1960-го года — на базе одного из зданий больницы начала действовать поликлиника Нефтекамска, который сам тогда имел лишь статус рабочего посёлка.
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