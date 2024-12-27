Глава Минздрава не пойдёт на каникулы за замечания от Путина и Хабирова

Так, в ноябре руководитель Башкирии Радий Хабиров устроил Рахматуллину прилюдный разнос за долгий отдых. Как посчитал глава региона, три недели — это слишком длинный срок отсутствия в Республике Башкортостан для начальника одного из ключевых ведомств. Так, на протяжении двух семидневок Рахматуллин был в отпуске, а сразу после каникул глава Минздрава РБ отправился в Москву ещё на неделю с рабочими целями.