Глава Минздрава не пойдёт на каникулы за замечания от Путина и Хабирова

Posted 26 декабря, 22:10
Published 26 декабря, 22:10
Modified 27 декабря, 08:09
Updated 27 декабря, 08:09
Так, в своей публикации в Telegram глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин упомянул, что 26 декабря провёл последний в 2024 году приём граждан. Между тем уже 3 января 2025 года чиновник запланировал насыщенный рабочий день, в ходе которого он собирается провести самостоятельный выездной врачебный приём.
Не исключено, что всплеск трудолюбия руководителя ведомства может быть связан с двумя неприятными инцидентами, за которые ему пришлось отвечать в последние два месяца 2024 года.
Так, в ноябре руководитель Башкирии Радий Хабиров устроил Рахматуллину прилюдный разнос за долгий отдых. Как посчитал глава региона, три недели — это слишком длинный срок отсутствия в Республике Башкортостан для начальника одного из ключевых ведомств. Так, на протяжении двух семидневок Рахматуллин был в отпуске, а сразу после каникул глава Минздрава РБ отправился в Москву ещё на неделю с рабочими целями.
В декабре на «Прямую линию» президента Владимира Путина поступила жалоба от жительницы Нефтекамска — женщина, по её словам, не могла получить положенный ей инсулин. За обращением последовала немедленная реакция чиновников. Горожанке оперативно вручили пакет с препаратами, а на финансирование обеспечения диабетиков лекарствами нашли целый лишний ₽1 млрд.