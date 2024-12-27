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Posted 26 декабря, 22:10

Published 26 декабря, 22:10

Modified 27 декабря, 08:09

Updated 27 декабря, 08:09

Чиновники Башкирии будут работать в Новый год

Глава Минздрава не пойдёт на каникулы за замечания от Путина и Хабирова

26 декабря 2024, 22:10
Фото: 1MI.

Чиновники Башкирии будут работать в Новый год

Сюжет
Радий Хабиров
Руководитель башкортостанского министерства здравоохранения в четверг, 26 декабря, отчитался, что ему уготовили плотный график на зимних каникулах — к концу 2024 года ведомству дважды публично подпортили репутацию.

Так, в своей публикации в Telegram глава Минздрава РБ Айрат Рахматуллин упомянул, что 26 декабря провёл последний в 2024 году приём граждан. Между тем уже 3 января 2025 года чиновник запланировал насыщенный рабочий день, в ходе которого он собирается провести самостоятельный выездной врачебный приём.

Не исключено, что всплеск трудолюбия руководителя ведомства может быть связан с двумя неприятными инцидентами, за которые ему пришлось отвечать в последние два месяца 2024 года.

Так, в ноябре руководитель Башкирии Радий Хабиров устроил Рахматуллину прилюдный разнос за долгий отдых. Как посчитал глава региона, три недели — это слишком длинный срок отсутствия в Республике Башкортостан для начальника одного из ключевых ведомств. Так, на протяжении двух семидневок Рахматуллин был в отпуске, а сразу после каникул глава Минздрава РБ отправился в Москву ещё на неделю с рабочими целями.

В декабре на «Прямую линию» президента Владимира Путина поступила жалоба от жительницы Нефтекамска — женщина, по её словам, не могла получить положенный ей инсулин. За обращением последовала немедленная реакция чиновников. Горожанке оперативно вручили пакет с препаратами, а на финансирование обеспечения диабетиков лекарствами нашли целый лишний ₽1 млрд.

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